Cele 8 obiceiuri care îți prelungesc viața cu 24 de ani. Schimbările recomandate de cercetători

Opt obiceiuri te ajută să trăiești cu 24 de ani mai mult, conform unui nou studiu. Cercetătorii au explicat ce schimbări ar trebui să faci ca să îți crești speranța de viață cu mai bine de două decenii.

Cine poate adopta cele opt obiceiuri

Potrivit cercetătorilor, cele opt obiceiuri ar trebui să fie adoptate de persoanele cu vârsta de 40 de ani, astfel încât speranța de viață să crească cu 24 de ani. Altfel, dacă sunt implementate începând cu vârsta de 50 de ani, speranța de viață poate crește cu până la 21 de ani. În schimb, dacă sunt aplicate de la vârsta de 60 de ani, speranța de viață va crește cu aproape 18 ani.

„Există o perioadă de 20 de ani în care puteți face aceste schimbări, indiferent dacă le faceți treptat sau toate deodată”, a declarat autorul principal al studiului, Xuan-Mai Nguyen, specialist în științele sănătății pentru Programul Million Veteran din cadrul VA Boston Healthcare System. „De asemenea, am făcut o analiză pentru a vedea dacă am eliminat persoanele cu diabet de tip 2, colesterol ridicat, accident vascular cerebral, cancer și altele asemenea, se schimbă rezultatul. Și chiar nu a făcut-o. Deci, dacă începeți cu boli cronice, efectuarea de schimbări ajută totuși”, a mai spus specialista.

Care sunt cele opt obiceiuri recomandate

Cele opt obiceiuri recomandate nu sunt nemaipomenite. Specialiștii în sănătate atrag atenția de mult timp asupra lor. Acestea sunt: exercițiile fizice regulate, menținerea unei diete sănătoase, reducerea stresului, somnul calitativ și încurajarea relațiilor sociale pozitive.

De cealaltă parte, obiceiurile negative ce ar trebui evitate sunt: fumatul, consumul de alcool în exces și dependența de opioide.

„Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, dar chiar dacă faceți doar o mică schimbare la 40, 50 sau 60 de ani, tot este benefică. Acest lucru nu este inaccesibil – este de fapt ceva realizabil pentru populația generală”, a explicat Xuan-Mai Nguyen.

Studiul, prezentat recent la Nutrition 2023, reuniunea anuală a Societății Americane de Nutriție, a analizat comportamentele legate de stilul de viață a aproape 720.000 de veterani militari cu vârste cuprinse între 40 și 99 de ani. Toți au făcut parte din Programul Million Veteran, un studiu longitudinal conceput pentru a investiga sănătatea și starea de bine a veteranilor americani.

Efectelor acestor obiceiuri la bărbați versus femei

Adăugarea unui singur obicei sănătos la viața unui bărbat la vârsta de 40 de ani a oferit un plus de 4,5 ani de viață Adăugarea unui al doilea a dus la șapte ani în plus, în timp ce adoptarea a trei obiceiuri a prelungit viața bărbaților cu 8,6 ani. Pe măsură ce numărul de schimbări suplimentare ale stilului de viață a crescut, la fel au crescut și beneficiile pentru bărbați, însumând aproape un sfert de secol de viață în plus.

La rândul lor, femeile au înregistrat salturi uriașe în ceea ce privește durata de viață, deși cifrele s-au adunat diferit față de cele pentru bărbați. Adoptarea unui singur obicei sănătos a adăugat 3,5 ani la viața unei femei, în timp ce două au adăugat opt ani, trei obiceiuri au adăugat 12,6 ani, iar adoptarea tuturor obiceiurilor sănătoase a prelungit viața unei femei cu 22,6 ani.

„Adoptarea tuturor celor opt obiceiuri a avut un efect sinergic, un fel de impuls suplimentar pentru a-ți prelungi viața, dar orice mică schimbare a făcut diferența”, a spus Nguyen, potrivit CNN.

După ajustarea în funcție de vârstă, indicele de masă corporală, gen, rasă și etnie, stare civilă, nivel de educație și nivelul de venit al familiei, studiul a constatat „o reducere relativă de 87% a mortalității din toate cauzele pentru cei care au adoptat toți cei opt factori de stil de viață în comparație cu cei care nu au adoptat niciunul”, a spus Nguyen.