Cel mai vechi râu din lume curge doar de câteva ori pe an: unde se află și ce au descoperit geologii

În timp ce râurile Nil și Amazon primesc mult credit pentru că sunt cel mai lung și, respectiv, cel mai mare râu din lume după volumul de apă, există încă o mulțime de titluri de revendicat pe restul căilor navigabile ale planetei Pământ.

Cel mai vechi râu din lume face obiectul unor dezbateri, dar este în mare măsură acceptat să fie râul Finke, care este și cunoscut sub numele de Larapinta de către comunitățile indigene din Australia. Râul curge doar de câteva ori pe an, după ploi abundente, și se întinde pe aproximativ 600-750 de kilometri, până la ieșirea sa în Lacul Eyre. Se crede că are o vechime de aproximativ 350 până la 400 de milioane de ani.

Râul Finke este cel mai vechi râu din lume

Râul Finke își are izvorul în MacDonnell Ranges din Teritoriul de Nord al Australiei. Legenda indigenă spune povestea că râul s-a format când șarpele curcubeu a mers la nord de lacul Eyre.

Este extrem de dificil să se stabilească vârsta exactă a unui râu, mai ales pe perioade de timp geologic prelungite. Oamenii de știință și geologii pot examina caracteristicile ecologice din jur, lanțurile muntoase și pot privi sedimentele din albia râului, precum și caracteristicile cursului râului însuși care au schimbat peisajul din cauza sutelor de milioane de ani de eroziune. Chiar și după ce s-au luat în considerare toate aceste caracteristici și multe altele, nu este neobișnuit să existe estimări ample ale vârstei care se întind pe perioade mari de timp.

Se crede că cel mai vechi râu din America de Nord este New River, care curge la aproximativ 547 de kilometri de la Munții Blue Ridge, din Carolina de Nord, în Virginia și Virginia de Vest, unde se alătură râului Kanawha. Estimările pentru vârsta acestui râu variază foarte mult, dar majoritatea sugerează că are o vechime între 10 și 360 de milioane de ani. Potrivit unui studiu, acest râu a fost etichetat „al doilea cel mai vechi râu din lume” în timpul unei campanii de publicitate din anii 1970.