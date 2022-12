Fenomenul bizar care se întâmplă cu râurile și fluviile: de ce curg invers, ce consecințe se conturează

Râurile sunt canale de apă care drenează eficient apa înspre mări și oceane. Ele se deplasează cu ajutorul gravitației, ceea ce înseamnă că, de cele mai multe ori, au o direcție previzibilă.

Cu toate acestea, unele scenarii extreme și rare le pot determina să curgă invers.

Un clip postat pe Twitter a devenit viral în 2022, arătând râul Murray din Australia de Sud care curge invers.

