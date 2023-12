Cel mai scump diamant de pe Pământ: de ce costă atât, ce îl face special

Diamantele se prezintă în toate formele și dimensiunile, de la cele roz până la diamantele negre rare, despre care se crede că s-au format în spațiul cosmic.

Cel mai rar și mai scump dintre toate aceste tipuri de diamante este cel roșu.

Găsite mai ales în Africa de Sud, Australia și Brazilia, cele mai rare dintre toate diamantele colorate își obțin culoarea printr-un proces neobișnuit, în timpul formării lor.

Spre deosebire de alte diamante colorate care își capătă nuanțele din impuritățile chimice, cum ar fi azotul din structura diamantului, cele roșii adevărate sunt carbon pur.

Știința exactă a acestui proces rămâne un mister larg dezbătut în cercurile geologice.

Potrivit Diamond Rocks London, unii cred că roșul provine dintr-un proces numit deformare plastică, prin care presiunea de sub suprafața Pământului modifică structura moleculară a diamantului. Cuplată cu aceasta este și ideea deformărilor din sol care contribuie la culoarea roșie.

Ca rezultat al acestui proces, cele mai multe diamante roșii sunt destul de mici și au în jur de jumătate de carat până la un carat întreg.

În ciuda acestui fapt, ele sunt unele dintre cele mai scumpe din lume, cu prețuri de aproximativ 1 milion de dolari pe carat.

Acestea sunt atât de rare încât, între anii 1957 și 1987, nu a existat niciun diamant cu o culoare roșie pură, care să fie clasificat de către Institutul Gemologic al Americii.

Cel mai mare diamant roșu din lume, cunoscut sub numele de Red Shield sau Moussaieff Red, a fost descoperit în Brazilia în 1989 și a fost vândut cu 8 milioane de dolari în 2021. Red Shield are 5,11 carate.

