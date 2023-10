Cel mai bătrân fotbalist din lume are 61 de ani, dar nu se gândește la retragere – FOTO

Povestea lui pare desprinsă dintr-un film de succes de la Hollywood. Are 61 de ani, dar nu se gândește la retragere. Robert Carmona joacă fotbal de 47 de ani și a adunat în carieră peste două mii de meciuri. Nu le-a numărat niciodată pentru că este convins că ar fi greșit socoteala. Nu mai știe cu exactitate nici la câte echipe a jucat.

„Robert Carmona, cel mai bătrân fotbalist din lume: o viață întreagă pe terenurile de joc”. Este convins că acesta ar fi titlul perfect pentru un film de succes, dacă un regizor s-ar încumeta să facă o peliculă despre viața lui. Are 61 de ani, joacă fotbal de 47 de ani, dar nu se gândește la retragere. Iar mesajul l-a transmis de mai multe ori și jurnaliștilor de la Marca. „Legenda continuă. Carmona va mai juca ceva vreme”, le-a spus cu zâmbetul pe buze, fotbalistul formației spaniole CD Iraklis la Alicante.

Robert Carmona s-a născut în anul 1962 la Montevideo, în Uruguay, și a debutat în anul 1976. Este cu siguranță cel mai bătrân fotbalist din lume, dar nu s-a gândit nicio clipă la retragere. Și de ce ar face acest lucru, atâta timp cât fotbalul îl joacă de plăcere și nu există fericire mai mare în viața lui decât să-și arate calitățile pe teren.

Robert Carmona are o mulțime povești de pe terenul de fotbal și își amintește că la o echipă a jucat când avea 17 ani și s-a întors la 50. Pare că vine dintr-o zonă în care longevitate în fotbal se află undeva în ADN-ul acelui pământ pentru că a avut un coleg care a jucat în aceeași echipă cu bunicul lui. Robert Carmona nici nu mai ține minte la câte echipe a jucat. A încercat să facă socotelile cu jurnaliștii, dar nu i-au ieșit.

„Sunt confuz, sunt 48 sau 47 de echipe. Sunt unele care nu mai există pentru că în Statele Unite dacă cumperi o echipa și merge prost se vinde. Dacă o cumpără altcineva își schimba numele, iar prima nu mai există.

În Spania este ca a cincea oară când joc, dar am jucat și în Italia și Uruguay. Am fost la un turneu în Canada… deci nu greșesc… sunt cinci. Îmi mai scapă socotelile, dar am jucat în cinci țări, la 47 sau 48 de echipe”, a declarat fotbalistul.