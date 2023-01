Cel mai în vârstă jucător profesionist se întoarce în Europa și va fi coleg cu un fost atacant de la CFR Cluj. Kazuyoshi Miura are aproape 56 de ani

Kazuyoshi Miura are aproape 56 de ani și vrea să se întoarcă să joace fotbal în Europa. „A Bola” anunță că atacantul japonezul va semna cu o echipă din liga a doua din Portugalia, dacă va trece cu bine de vizita medicală. În atacul lui UD Oliveirense se află și un jucător care a trecut pe CFR Cluj.

Kazuyoshi Miura va împlini 56 de ani în luna februarie, dar nu se gândește la retragere. Vrea să mai joace ani buni și a spus că își dorește să practice acest sport până o să moară. Acum are în plan să se întoarcă în Europa și se află în negocieri avansate cu UD Oliveirense, echipă care ocupă locul 11 în liga a doua a Portugaliei. Oficialii de la această formație i-au transmis că dacă trece cu bine vizita medicală sunt gata să semneze contractul, transmit jurnaliștii de la A Bola. Fotbalistul a ajuns deja în Portugalia pentru a pune la punct toate detaliile înțelegerii.

Kazuyoshi Miura joacă în acest moment la Suzuka Point Getters, grupare din liga a 4-a japoneză ai cărei oficiali au declarat că sunt de acord să-și împrumute atacantul până în vară. Japonezul este cel mai bătrân fotbalist profesionist din lume și singurul care a jucat în fiecare din ultimele cinci decenii: 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020 și 2021-2030!

Kazuyoshi Miura: „I’m too old for this s**t”pic.twitter.com/71XOPhaMJX

