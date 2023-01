Cea mai frumoasă fotografie macro a fost premiată: povestea morbidă din spatele acesteia

Două salamandre pătate care par să se țină de mână, în timp ce se află în interiorul unei plante ulcior (carnivoră): iată fotografia câștigătoare a concursului CUPOTY. Aceasta a fost realizată de Samantha Stephens, un fotograf canadian.

Fotografia a fost făcută în Parcul Provincial Algonquin și i-a adus lui Stephens un premiu de 3.000 de dolari, dar și trofeul CUPOTY 04.

„De obicei, aceste plante mănâncă molii și muște, dar recent, cercetătorii de la Algonquin Wildlife Research Station au descoperit un element nou, surprinzător, în meniul plantei: puii de salamandră”, a declarat Samantha Stephens, într-un comunicat.

Planta ulcior, înspăimântătoare creație a Mamei Natură

„În ziua în care am făcut această fotografie, căutam informații suplimentare. Plantele ulcior prind, de obicei, o singură salamandră, deși ocazional, pot prinde chiar mai multe. Când am văzut această plantă ulcior care avea două salamandre, ambele în același stadiu de descompunere, plutind la suprafață, am știut că este un moment special. A doua zi, ambele salamandre se scufundaseră deja pe fundul ulciorului”, a mai spus aceasta.

Plantele ulcior, Nepenthes și Sarracenia, sunt specii carnivore cu margini alunecoase care atrag animalele curioase, ca mai apoi acestea să pice în interior. Aici, animalele se scufundă într-un lichid care ar putea părea inofensiv, la o primă vedere, dar nu este.

Victimelor le este, mai apoi, imposibil să iasă. Trupurile lor sunt introduse în baia bogată în enzime, care dizolvă țesuturile, pentru a fi digerate mai ușor.

La fel ca multe alte plante carnivore, ulcioarele au evoluat pentru a consuma o varietate mare de pradă, ca răspuns la mediile sărace în nutrienți în care locuiesc. Aproximativ un sfert dintre plantele carnivore riscă să dispară, în următorii ani.

Planta ulcior este, fără dar și poate, una dintre cele mai înspăimântătoare de pe glob, în context, însă nu neaparat singura de felul ei.

Spre exemplu, există, de asemenea, un copac veninos în Australia, asemănător unui păianjen, dar și o floare care răspândește duhoare de cadavru. Se spune că oamenilor le este aproape imposibil să stea prea mult în preajma acesteia.