Cea mai frumoasă atletă din lume, răvășitoare pe podiumul de modă. Ce ținută „provocatoare” a ales Alica Ѕchmidt – FOTO

Cea mai frumoasă atletă din lume a început vacanța „în forță” și a impresionat la săptămâna modei de la Milano. Alica Ѕchmidt și-a încântat fanii când a apărut pe podium, îmbrăcată într-o ținută specială.

Cea mai frumoasă atletă din lume continuă să fie în atenția fanilor chiar dacă sezonul de atletism s-a terminat, iar rezultatele nu au fost grozave. Alica Ѕchmidt este însă mulțumită. A participat la Campionatul Mondial de atletism de la Budapesta, în proba de proba de ștafetă mixtă, 4 x 400 de metri, iar echipa sa a ajuns în finală, unde a ocupat locul 7. Sportiva din Germania le-a transmis fanilor să nu fie îngrijorați pentru că a fost vorba doar de o etapă intermediară, în condițiile în care principalul obiectiv este participarea de la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris.

„Și exact așa, sezonul 2023 s-a încheiat deja ✨ A fost o vară de neuitat și am învățat atât de mult, am acumulat experiență și am întâlnit atât de multe persoane minunate ❤️ A început dificil pentru mine, așa că sunt și mai fericită de faptul că a avut un final fericit, cu un alt record personal. Toate eforturile depuse în ultimele luni s-au dovedit a fi în regulă și au arătat că sunt pe drumul cel bun.

A fi într-o finală a Campionatului Mondial este ceva ce nu voi uita niciodată și îmi oferă și mai multă motivație pentru anii viitori. Mulțumesc tuturor celor din jurul meu, care m-au susținut zi de zi – înseamnă cu adevărat mult. Acum este timpul să mă bucur de restul verii înainte ca toate privirile să fie îndreptate către Paris, în anul 2024”, le-a transmis Alica fanilor în mesajul postat pe Instagram.