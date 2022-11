Cea mai frumoasă atletă din lume, inclusă într-un top surpriză. „Înseamnă mult pentru mine” – GALERIE FOTO

Cea mai frumoasă atletă din lume începe să fie tot mai apreciată și în lumea afacerilor, nu doar în sport. Alica Schmidt participă la multe evenimente mondene și câștigă bani frumoși de pe urma reclamelor și postărilor de pe rețelele sociale. Succesul în acest domeniu i-au adus un loc într-un clasament onorant alcătuit de Forbes.

Cea mai frumoasă atletă din lume, poziție onorantă în topul Forbes

Cea mai frumoasă atletă din lume își face tot mai simțită prezența în lumea afacerilor. Are peste 3,3 milioane de urmăritori doar pe Instagram, ceea ce face ca toate acțiunile ei să fie foarte vizibile. Iar postările îi aduc câștiguri importante, mai mari decât cele pe care le obține din sport, după ce a semnat mai multe contracte cu firme importante.

Alica Schmidt a aflat de curând că a ajuns în topul „Forbes 30 sub 30”. „The Sun” scrie că este vorba de un clasament care se face în fiecare an și în care apar cei mai de succes antreprenori din lume, sub 30 de ani. „Înseamnă foarte mult pentru mine”, a reacționat Alica Schmidt, când a auzit că eforturile sale în lumea afacerilor încep să fie recunoscute și apreciate.

Alica Schmidt se pregătește pentru Jocurile Olimpice de la Paris

Alica Schmidt muncește din greu la antrenamente, după ce toată vară s-a relaxat și a fost chiar într-o vacanță de vis în Thailanda. Sportiva germană a prins anul acesta, în luna august, doar semifinala la 400 de metri, cu echipa de ștafetă a țării sale, la ultima ediție a Campionatelor Europene, iar acum se gândește la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Lucrurile se vor schimba puțin în pregătirea mea. Voi începe încet și relaxat. De la 0 la 100, nu pot. Ar fi mult prea mult. M-aș prăbuși după o zi sau două de antrenament. Voi reîncepe în două săptămâni”, a transmis Alica Schmidt.

Sportiva din Germania a postat pe rețele sociale și câteva imagini de la antrenamente, ca să le arate fanilor că promisiunile ei nu sunt doar vorbe în vânt.