Cea mai adâncă groapă oceanică din lume nu e Groapa Marianelor: ce au descoperit cercetătorii sub un ghețar

Mulți știu de Groapa Marianelor, dar puțini au auzit de groapa de sub ghețarul Denman.

Dacă ai întreba care este cea mai adâncă groapă de pe Pământ, aproape toată lumea ar răspunde cu Groapa Marianelor. Ar avea dreptate – la aproximativ 11.000 de metri, Groapa Marianelor depășește orice altă groapă oceanică. Dar dacă ai întreba „care este cel mai adânc șanț continental din lume?”, puțini ar fi capabili să răspundă.

Ascuns sub un strat mare de gheață din Antarctica, un canion descoperit recent de sub ghețarul Denman se află la 3,5 kilometri sub nivelul mării, făcându-l cel mai adânc șanț terestru din lume.

Groapa Marianelor, „detronată” de acest șanț?

Adâncimea șanțului a fost descoperită recent, ca parte a unui studiu din 2019 al unei echipe internaționale de glaciologi care și-a propus să cartografieze contururile pământului continental antarctic. Echipa a folosit date despre grosimea gheții de la 19 institute de cercetare diferite, combinate cu mase de date radar, pentru a arunca o privire sub straturile de gheață ale Antarcticii, o metodologie similară cu cea care a fost folosită pentru a studia Groenlanda în ultimii ani.

Raportat în revista Nature Geoscience, rezultatul este cel mai precis portret de până acum al contururilor Antarcticii, numit BedMachine, care este accesibil public prin Centrul Național de Date despre Zăpadă și Gheață din SUA.

Alături de ghețarul Denman – cel mai adânc șanț de pe uscat – descoperirile au oferit și o serie de perspective topologice necunoscute anterior asupra a ceea ce se află sub gheața Antarcticii.

„Hărțile mai vechi sugerau un canion mai puțin adânc sub ghețarul Denman, dar acest lucru nu a fost posibil; lipsea ceva”, a declarat autorul principal Mathieu Morlighem, profesor de știința sistemului Pământului la Universitatea din California, Irvine, într-o declarație.

Cartografierea canionului îi ajută pe cercetători să înțeleagă modul în care calotele de gheață pot răspunde la schimbarea climatului și care zone ale gheții pot fi vulnerabile.