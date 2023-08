Ce vezi pe Disney+ în septembrie: filme și seriale pe care să le vizionezi la început de toamnă

Disney+ aduce în prima lună de toamnă noi sezoane ale unor producții îndrăgite precum The Kardashians (sezonul 4), Nebunul nostru (sezonul 2) sau Eu sunt Groot (sezonul 2) și seriale și filme noi care să te ajute să treci mai ușor peste dorul zilelor petrecute pe plajă, în natură sau la festivalurile de muzică: serialul FX Lege și Dreptate: Orașul Fricii, Mica Sirena, thrillerul psihologic Nimeni nu te va salva și seria documentară Animale în Prim-plan cu Bertie Gregory.

Filme și seriale din septembrie, pe Disney+

Astfel, toate episoadele serialului Lege și dreptate: Orașul fricii (FX´s Justified: City Primeval) vor fi disponibile pe Disney+ din 6 septembrie. După ce a părăsit ținuturile deluroase din Kentucky acum 15 ani, Raylan Givens trăiește în Miami, oscilând între a fi șerif federal și tată cu jumătate de normă al unei fete de 15 ani. O situație întâmplătoare pe o autostradă pustie din Florida îl face să plece în Detroit. Acolo se întâlnește cu Clement Mansell, așa-numitul Sălbatic din Oklahoma, un bandit sociopat și violent care a scăpat o dată printre degetele celor mai iscusiți polițiști din Detroit și își încearcă norocul din nou. Avocata lui Mansell, formidabila Carolyn Wilder, originară din Motor City, are toate intențiile de a-și reprezenta clientul, chiar dacă se vede prinsă între polițist și criminal, și are propriul ei joc în desfășurare. Aceste trei personaje urmează o traiectorie care poate duce la conflict într-o manieră specifică lui Elmore Leonard, pentru a vedea cine scapă cu viață din orașul Primeval.

De asemenea, din 28 septembrie, poți viziona sezonul patru din seria The Kardashians. Camerele de filmat s-au întors și au acces complet în viața personală și privată a lui Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall și Kylie. De la a doua șansă și noi începuturi până la binecuvântări neașteptate, ele continuă să se descopere, reamintindu-ne că cea mai frumoasă parte a vieții este familia. Poți vedea un episod nou în fiecare săptămână.

Pe Disney+ apare și un film foarte îndrăgit. Mica Sirenă (The Little Mermaid) va fi disponibil din 6 septembrie. Mica sirenă este reinterpretarea filmului live-action a a îndrăgitului musical clasic de animație Disney, sub semnătura regizorului vizionar Rob Marshall. Filmul este povestea lui Ariel, o sirenă tânără, frumoasă și plină de viață, doritoare de aventură. Cea mai tânără dintre fiicele regelui Triton și cea mai sfidătoare, Ariel tânjește să afle mai multe despre lumea de dincolo de mare și, în timp ce vizitează suprafața apei, se îndrăgostește de îndrăznețul prinț Eric. Deși sirenelor le este interzis să interacționeze cu oamenii, Ariel trebuie să-și urmeze inima. Ea face un pact cu vrăjitoarea malefică a mării, Ursula, care îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat, dar care, în cele din urmă, îi pune viața – și coroana tatălui ei – în pericol.