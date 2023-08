Primele declarații ale femeii din Gorj care a aflat la spital că a născut: Sunt șocată

Mariana, pacienta de 35 de ani din Tismana, care a aflat după ce a fost operată de hernie că a născut o fetiță a făcut primele declarații de pe patul de spital. A spus că nu a știut nicio clipă că este însărcinată. Femeia i-a povestit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu că vestea a șocat-o. Între timp o anchetă internă este în desfășurare.

„Am venit la spital pentru că aveam o gâlcă la buric ca să văd dacă e de operat. Am venit. M-a văzut domnul doctor a zis că e infiltrație foarte mare și am rămas internată”, a povestit pacienta într-un dialog cu purtătorul de cuvânt al spitalului.

Mariana a spus că a spus că a avut menstruație până luna trecută și că lua chiar și anticoncepționale. Vestea că e din nou mama a aflat-o la spital. Aceasta a mai spus că are acasă două fetițe.

„M-a văzut domnul doctor a zis că e infiltrație foarte mare și am rămas internată. Când m-am trezit (n.r din anestezie) mi-au spus că am o fetiță, eu le-am spus nu, am două fetițe. Și au zis că am două fetițe. Am rămas șocată, impresionată. Eu ziceam că am doua, nu una. Nu realizam”, a mai spus aceasta.