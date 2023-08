Ce se întâmplă în organism dacă renunți la alcool. Descoperirea fascinantă a cercetătorilor

Consumul de alcool poate duce, atunci când depășește anumite limite, la probleme grave de sănătate. Mulți oameni reușesc, totuși, să reducă acest viciu ori chiar să renunțe de tot la plăcerile bahice. Cercetătorii au demonstrat ce se întâmplă în organismul uman după ce nu mai bei din lichidul cu multe grade.

Ce se întâmplă în organism dacă renunți la alcool

Unii sunt familiarizați, probabil, cu așa-numitele mocktails sau băuturile cu zero alcool, ce au apărut și în meniurile multor localuri. În plus, în fiecare an, în unele țări, oamenii au adoptat ceea ce se numește „ianuarie uscat”, o lună întreagă în care se abțin de la alcool după excesele făcute în sezonul festiv.

Dar, mai recent, această tendință nu se rezumă doar la o lună calendaristică, mai ales în rândul tinerilor. De-a lungul ultimilor două decenii, numărul studenților americani care au adoptat renunțarea la alcool a crescut cu 8%, iar în Marea Britanie, în 2019, 26% dintre persoanele cu vârste între 16-24 de ani cu spus că nu beau niciodată, scrie livescience.com.

Oamenii renunță la alcool din mai multe motive: vor să slăbească – alcoolul având multe calorii – se tem de probleme ale ficatului, tensiune mărită și risc de cancer. Dar ce se întâmplă în organism după ce renunțăm la consumul de alcool?

Date fiind multitudinea de variabile, este greu de definit un „băutor mediu”. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA descrie „băutul cu moderație” ca fiind acela în care nu se consumă mai mult de un pahar pe zi – în cazul femeilor – sau două pahare pe zi, în cazul bărbaților.

Descoperirea fascinantă a cercetătorilor

Oricum, un studiu din 2014 a arătat că două treimi din băutorii adulți depășeau aceste niveluri cel puțin o dată pe lună.

Pe de altă parte, CDC definește „binge drinking” drept consumul a cel puțin 4 pahare de băutură într-un interval de 2-3 ore – pentru femei – și a 5 pahare, în aceeași perioadă de timp, pentru bărbați. un pahar standard de alcool este considerat ca având 0,35 litri – dacă e vorba de bere cu 5% alcool – și 0,14 litri, dacă vorbim de vin cu 12% alcool.

Un studiu publicat în 2018 în British Medical Journal a apelat la 94 de voluntari cu vârsta medie de 45 de ani care au fost rugați să nu mai bea timp de o lună.

Înaintea experimentului, aceștia fuseseră încadrați la categoria „băutori medii”, ce consumau în jur de 258 ml de alcool pe săptămână, echivalentul a aproximativ 18 pahare „standard”. Niciunul dintre participanți nu avea un istoric de boli ale ficatului sau de dependență alcoolică.

După o lună, cei care au reușit să rămână sobri au înregistrat îmbunătățiri evidente ale stării de sănătate: îmbunătățirea memoriei, claritatea mentală, creșterea capacității de concentrare, reducerea riscului de depresie și anxietate și un somn odihnitor, pierderea kilogramelor în plus și reducerea presiunii asupra ficatului.

În medie, cei care s-au abținut de la alcool au avut o presiune a sângelui mai mică cu 6%, au pierdut circa 1,5 kilograme, iar rezistența la insulină – ce reflectă riscul unei persoane de a dezvolta diabet – s-a diminuat cu 25%.

„Nu am mai notat în acest studiu, dar ei au raportat, de asemenea, o creștere a capacității de concentrare și o îmbunătățire clară a somnului”, a spus Dr. Kevin Moore, autorul studiului și profesor de hepatologie la University College London, pentru Live Science.

De asemenea, cercetătorii au descoperit că nivelurile din sânge ale proteinelor generatoare de cancer (EFG) și factorul de creștere endotelial vascular (VEGF) au scăzut cu 73%, respectiv 41%.

Moore a sugerat că aceste descoperiri arată că alcoolul ajută la dezvoltarea celulelor canceroase, dar sunt necesare studii viitoare efectuate pe băutori moderați, pentru a confirma această teorie.

I