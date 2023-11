Ce se întâmplă cu Neymar după operația la genunchi. Vestea proastă primită de la Al-Hilal

Neymar are parte de un final de an de coșmar. În octombrie, s-a ales cu o accidentarea horror care l-a scos din circuit pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar medicul naționalei Braziliei a vorbit despre recuperarea fotbalistului. Dar starul brazilian are probleme și la echipa de club.

Când ar putea să revină Neymar

Neymar a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului în timpul meciului Uruguay – Brazilia 2-0, din etapa a patra a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, disputat pe 17 octombrie 2023. Fotbalistul s-a operat, iar recuperarea va fi una de durată și ar putea sta departe de gazon cel puțin un an.

Rodrigo Lasmar, doctorul naționalei Braziliei, a declarat că Neymar este conștient de faptul că se confruntă cu o accidentare gravă, răspunde bine la tratement, dar recuperarea va fi una îndelungată, fără a putea spune când ar putea reveni pe teren. Însă Confederația de Fotbal din Brazilia speră ca atacantul să poată juca la Copa America 2024, turneu organizat în Statele Unite între 20 iunie și 14 iulie.

Medicul a mai adăugat că atacantul lui Al-Hilal a fost operat pentru a repara ligamentele încrucișate anterioare și leziunile de menisc de la genunchiul stâng, duminică, 2 noiembrie, în Brazilia.

”Neymar este foarte bine. Am fost duminică să facem o nouă evaluare postoperatorie, deja programată. Se reface foarte bine, bineînțeles, încă în faza inițială. Este o accidentare complexă, și-a rupt un ligament. Din cauza rănilor asociate, va trece printr-un proces de reabilitare lung, este conștient de asta. Dar a răspuns foarte bine, suntem mulțumiți. Este foarte important să înțeleagă accidentarea gravă pe care a suferit-o”, a spus Rodrigo Lasmar, potrivit ESPN.

Vedeta care va juca la Al-Hilal în locul lui Neymar

După ce a aflat verdictul medicilor, Al-Hilal s-a hotărât să-i suspende contractul lui Neymar, pentru a aduce în lot un alt stranier. Între timp, șeicii i-au găsit înlocuitor. Este vorba despre Jadon Sancho, aflat într-o situație dificilă la Manchester United.

Englezul a intrat în conflict cu antrenorul Erik ten Hag, care l-a exclus din lot în septembrie și se pregătește în continuare separat de prima echipă a lui Manchester United și nu mai este primit nici măcar în grupul de Whatsapp pe care îl au jucătorii ”Diavollilor” cu antrenorul

Alături de Jadon Sancho, pe lista lui Al-Hilal se află și Richarlison, de la Tottenham.

Neymar, doar cinci meciuri jucate la Al-Hilal

Neymar s-a transferat la clubul saudit Al-Hilal, în august, pentru 90 de milioane de euro, dar fostul atacant de la Barcelona şi Paris St Germain a jucat doar cinci meciuri din cauza problemelor musculare.

Brazilia, care se află pe locul al treilea în clasamentul preliminariilor sud-americane ale CM 2026, cu şapte puncte, se confruntă joi cu Columbia, ocupanta locului cinci, cu şase puncte. Urmează apoi marţea viitoare un meci pe teren propriu cu Argentina, liderul la zi, care are 12 puncte.