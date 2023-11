Ce mașini cumpără românii la mâna a doua, ce vinzi mai ușor. Cât durează să-ți vinzi autoturismul vechi

Dacă te gândești să vinzi un Volkswagen Golf, deși este un autoturism popular, acesta se vinde în medie în 31 de zile. Motivul are legătură cu oferta foarte mare, sunt multe exemplare pe piață. Tot vreo patru săptămâni durează și la Dacia Logan – 28,7 zile din același motiv. Pentru o Dacia Lodgy îți trebuie 34,8 izle.

„Piața de mașini second hand din România suferă în continuare de consecințele cauzate de războiul în curs de desfășurare al Rusiei în Ucraina. Pe măsură ce lanțul de livrare a mașinilor noi este întrerupt, acest lucru afectează și piața de mașini second hand. Nu este clar când se va îmbunătăți situația, ceea ce duce la o căutare mai lungă și mai complicată pentru mașinile second hand”, a concluzionat Buzelis.