Ce au decis canadienii de la care Simona Halep vrea să obțină 10 milioane de dolari. Anunț de ultimă oră

Simona Halep va încerca să arate în instanță că nu s-a dopat și se pregătește de apelul de la Tribunalul de la Lausanne, dar și de procesul cu firma care a produs suplimentele alimentare despre care susține că au fost contaminate cu Roxadustat. Tennis Infinity a explicat că cei care conduc compania canadiană au decis să se apere în instanță și nu sunt de acord să plătească zece milioane de dolari, așa cum vrea jucătoarea.

Ce a decis compania din Canada pe care Simona Halep vrea să o dea în judecată

Este tot mai clar că Simona Halep, suspendată patru ani pentru dopaj, va avea mai multe meciuri în instanță anul acesta. Cel mai important, din punct de vedere sportiv, va fi apelul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Avocații ei nu au început încă acest demers pentru că așteaptă motivarea de la Sport Resolutions, după decizia drastică din 12 septembrie. Jucătoarea s-a apărat spunând că suplimentele alimentare pe care le-a folosit, într-o anumită perioadă, au fost contaminate accidental cu Roxadustat, un medicament care se folosește și în cazurile grave de anemie, după intervenții chirurgicale foarte dificile.

Sportiva noastră a spus că acestă cantitate de Roxadustat provine din suplimentul KETO MCT, produs de compania Schinoussa Superfood, și a decis să intenteze un proces în care să ceară daune de zece milioane de dolari. Ion Țiriac a avertizat-o că acest demers va fi unul foarte scump și că o poate costa chiar și cinci milioane de dolari.

Jurnaliștii de la Tennis Infinity au transmis că oficialii companiei canadiene au decis să nu îi dea nici un ban Simonei Halep și sunt gata de bătălia din instanță. Au și motive să spere că vor câștiga. Judecătorii de la Sport Resolutions au spus că este posibil să fie vorba de o contaminare accidentală, dar au transmis că a fost vorba de o cantitate foarte mare de Roxadustat care ar fi provenit și dintr-o altă sursă.

Istoricul cazului Simona Halep

Simona Halep a primit un rezultat pozitiv după testul de la US Open 2022, iar pe 7 octombrie a fost suspendată provizoriu pentru consum de Roxadustat. În luna mai a acestui an, Agenția Internațională pentru Integritate din Tenis a spus că a găsit și „iregularități” în pașaportul ei biologic. Pe 12 septembrie a fost suspendată patru ani.

Cum a ajuns Roxadustat în corpul Simonei Halep

În luna august 2022, după ce Simona Halep s-a retras de la Cincinnati, din cauza unei probleme musculare, fizioterapeuta sa, Candice Gohier, angajată a Academiei Patrick Mouratoglou, i-a introdus în planul nutrițional un supliment alimentar cu colagen (denumit Keto MCT) și alte două produse de la această companie, considerând că cele pe care le consuma jucătoarea aveau prea mult zahăr. Recomandarea a venit chiar din partea lui Frederic Lefebre, directorul biroului de pregătire fizică al Academiei Mouratoglou.

Când a auzit această propunere, Simona Halep s-a consultat cu antrenorul său și împreună au concluzionat că este bine să facă această schimbare. Sportiva susține că a consumat Keto MCT vreme de 5 zile, câte 10 grame pe zi, între 23 și 28 august 2022, cu o pauză de o zi (24 august, zi fără antrenament).

Una dintre marile probleme ale procesului a reprezentat-o faptul că Simona Halep nu a specificat în formularul completat obligatoriu înaintea testului din 29 august că a consumat suplimentul Keto MCT. La fel a procedat și pe 26 octombrie când au avut loc primele audieri din acest caz. „Am uitat să trec în formular și probabil că am uitat să menționez la audierile inițiale”, a spus ea la audierile principale, din luna iunie 2023. ITIA a concluzionat că nu este vorba de o neglijență, ci de faptul că sportiva nu este sinceră.

În 19 Octombrie, Simona a mers în Franța pentru ca profesorul Jean-Claude Alvarez să-i analizeze o mostră de păr. Compania producătoare a suplimentelor a trimis de asemenea mostre atât în Franța (pentru analiza din partea Simonei) cât și la SMRTL, laboratorul oficial al celor de la WADA. Tribunalul nu a constat valoarea și expertiza experților, doar că laboratoarele care au examinat acest probe au folosit metode diferite, iar rezultatele au fost diametral opuse.

Laboratorul WADA (World Anti-Doping Agency) nu a regăsit urme de Roxadustat în cadrul testelor mostrelor de Keto MCT. În același timp, doi cercetători francezi aduși de Simona (Prof. Jean-Claude Alvarez și Prof. Pascal Kintz) au demonstrat în laborator, prin metode proprii, că suplimentul era contaminat cu Roxadustat.

Tribunalul a concluzionat că Simona Halep a „demonstrat că este probabil că suplimentul alimentar Keto MCT să fi fost contaminat cu Roxadustat. Dar concluzia noastră fermă este că nu e posibil în mod realist ca o contaminare conformă cu studiile Prof. Alvarez să producă cantitatea de Roxadustat prezentă în probele de urină A și B colectate în 29 august 2022”. Instanța a mai spus însă că această posibilă contaminare nu este singura sursă din care a apărut acest medicament.

„Conștientizăm că am ajuns la o concluzie care implică un fapt care în sine pare foarte puțin probabil: ca în jurul aceleiași date din 2022, Simona Halep să fi înghițit Roxadustat din două surse complet diferite (…) Dar analizând strict dovezile din fața noastră, cu precădere foarte multele dovezi științifice, suntem satisfăcuți că putem concluziona că (1) probabil că suplimentul Keto MCT a fost contaminat cu Roxadustat, dar și că (2) este clar că Simona Halep trebuie să fi ingerat Roxadustat și din altă sursă. (…) Dacă ar trebui să aliminăm una dintre aceste concluzii, aceasta ar fi concluzia 1. Dovezile în favoarea concluziei 2 sunt prea puternice și clare pentru a renunța la aceasta”.

Care au fost pedepsele dezbătute conform regulamentului:

– 4 ani de suspendare este pedeapsa „default” pentru Roxadustat.

– 2 ani de suspendare dacă Simona dovedea că substanța a ajuns in corpul ei fără intenție.

– A existat și varianta unui avertisment, fără suspendare, dacă Simona reușea să dovedească atât lipsa intenției, cât și lipsa vinei si lipsa neglijenței in contextul in care ar fi luat un produs contaminat

– A existat și varianta unei suspendări de șase ani dacă dacă ITIA reușea să convingă Tribunalul că în cazul Simonei vorbim despre „circumstanțe agravante”.

Simona Halep va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Jucătoarea a fost exclusă din clasamentul WTA.