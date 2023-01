Ce a apărut la Ambasada Rusiei din Berlin, lui Putin nu o să-i placă: „Sunt șocată de forța sa” VIDEO

Susţinători ai opozantului rus Aleksei Navalnîi, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, au expus o copie a celulei acestuia în faţa sediului Ambasadei Rusiei din capitala germană Berlin. Trecătorii pot intra în carcera de trei metri lungime pe doi metri lăţime, o copie a celei în care stă activistul rus într-o închisoare de înaltă securitate din Rusia.

Opozantul lui Putin, în vârstă de 46 de ani, este închis în afara oraşului Vladimir, la aproximativ 250 de kilometri est de Moscova, în urma unei condamnări cu privire la o deturnare de fonduri. Navalnîi susține că sunt manevre pentru a-l reduce la tăcere.

Fratele său, Oleg Navalnîi, s-a dus în faţa Ambasadei Rusiei din Berlin, după ce a ispăşit o pedeapsă de trei ani şi jumătate în Rusia. El și mâna dreaptă a lui Aleksei, Leonid Volkov, au participat la proiectarea acestei celule înfricoșătoare. Lumina pătrunde printr-o mică fereastră către o chivetă mică, un WC în podea şi un pat, care se pliază pe timpul zilei.

Celula instalată în fața Ambasadei Ruse din Berlin este deschisă nonstop şi funcţionează până la 23 februarie, cu o zi înainte de marcarea unui an de la invadarea Ucrainei.

Aleksei Navalnîi, a cărui stare de sănătate s-a degradat în ultimul timp, potrivit apropiaţilor săi, a fost otrăvit cu Noviciok, un agent neurotoxic de fabricaţie sovietică, în timpul unei deplasări electorale în Siberia, în 2020. Opozantul rus îi acuză pe Vladimir Putin şi FSB-ul că se află în spatele atacului.

Alexey Navalny’s right-hand-man, @leonidvolkov, and his brother, Oleg, have opened in Berlin, near the Russian embassy, a copy of the punishment (ShIZO) cell in which they say the activist has been kept almost continuously for the past five months. pic.twitter.com/WfYYVssrt8

— Russia Unplugged (@UnpluggedRus) January 25, 2023