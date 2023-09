Câte celule sunt în trupul uman, de fapt. Numărul lor te va ului, ce spun oamenii de știință

Corpul uman este o „mașinărie” complexă ce are multe de făcut pe durata vieții. De aceea, există o mulțime de celule ce-l compun, de diferite tipuri. De la celulele creierului și cele ale sângelui, până la celulele stem, fiecare tip este proiectat să îndeplinească sarcini specifice, menținându-ne în viață și în stare de funcționare. Dar câte celule sunt în organismul uman, de fapt?

Conform unei analize noi făcute asupra a peste 1.500 de articole științifice, corpul unui bărbat adult conține, în medie, incredibilul număr de 36 de trilioane de celule, altfel spus, 36.000 de miliarde.

Pe de altă parte, organismul unei femei adulte posedă o medie de „doar” 28 de trilioane de celule, în timp ce cel al unui copil de 10 ani are, tot în medie, 17 trilioane de celule.

În mod neașteptat, cercetătorii, care au provenit de la institute din Germania, Canada, Spania și SUA, au mai descoperit că masa totală a celor mai mici celule este aproximativ aceeași cu cea a totalității celulelor de dimensiuni mai mari.

„Acest tipar este sugestiv pentru echilibrul din organism dintre mărimea celulelor și numărul lor și implică existența homeostaziei, adică proprietatea unui organism de a menține, în limite foarte apropiate, constantele mediului său intern”, au scris autorii articolului publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.