Cât vom plăti iarna aceasta pentru facturile la gaz: dacă ai centrală, ești cel mai fericit

Iarna se apropie cu pași repezi de noi, iar mulți români încep să-și facă din nou griji cu privire la costul facturilor la încălzire.

Din fericire, se pare că, măcar pentru moment, situația e sub control. Criza energetică ce ne-a dat bătăi de cap iarna trecută încă nu-și face simțită prezența, deși unii experți ne avertizează cu privire la faptul că nu e exclus să reapară, sub o formă sau alta, când temperaturile din termometre vor coborî sub limita de îngheț.

Sunt vești bune legate de facturile din această iarnă

Vestea bună e că pentru moment vin semnale pozitive de pe piața gazului din Europa. Chiar dacă ne apropiem încet de iarnă, prețurile acum nu cresc, ci, din contră, intră la apă. Să sperăm că tendința se va menține și-n lunile următoare.

Cifrele oficiale arată că preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut luni cu până la 6,5%.

„În jurul orei 8:38 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale cu livrare în luna noiembrie erau în scădere cu 4,9%, până la 51,33 euro pentru un Megawatt-oră”, conform Economedia.ro.

Din păcate, presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată

Dincolo de ceea ce se întâmplă strict pe piața gazului, presiunea prețurilor rămâne mare la nivelul economiei în general. Ne referim mai exact la inflație, care deși face pași înapoi, este în continuare mare. De altfel, asupra ei planează și o serie de pericole ce o pot agrava în lunile următoare.

„Rata anuală a inflației a continuat să scadă pe ansamblul primelor două luni ale trimestrului III în linie cu previziunile, coborând de la 10,25 la sută în iunie, la 9,43 la sută în august, pe fondul decelerării creșterii prețurilor alimentelor și al continuării descreșterii dinamicii prețurilor energiei, contrabalansate doar parțial ca impact de scumpirea combustibililor și medicamentelor.

Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua să scadă până la finele anului curent în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (august 2023), în principal sub influența efectelor de bază și a corecțiilor descendente ale cotațiilor unor mărfuri, precum și în condițiile recoltei bogate pe plan intern și ale plafonării temporare a adaosului comercial la produse alimentare de bază.

Pe final de an, riscăm să avem parte de noi în economie

Dincolo de finele anului curent, incertitudini și riscuri majore la adresa perspectivei inflației decurg însă din configurația pachetului de măsuri fiscal-bugetare ce se prefigurează a fi implementat în vederea continuării consolidării bugetare, precum și din conduita viitoare a politicii fiscale și de venituri, de natură să exercite efecte inflaționiste pe termen scurt, dar să intensifice presiunile dezinflaționiste ale factorilor fundamentali pe un orizont mai îndepărtat de timp.

În același timp, incertitudini și riscuri însemnate la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, generează războiul din Ucraina și evoluțiile economice sub așteptări din Europa, iar absorbția fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte. Ea este însă esențială pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice, dar și pentru contrabalansarea, cel puțin parțială, a impactului contracționist al șocurilor pe partea ofertei, amplificat de înăsprirea condițiilor economice și financiare pe plan internațional”, conform unei analize BNR.