Cât timp putem rezista fără apă, care e recordul: ce se întâmplă cu organismul uman

Cazul australianului care a supraviețuit timp de aproape trei luni, alături de câinele său, pe o ambarcațiune ce a plutit in derivă în Oceanul Pacific a apărut în toată presa din lume. Bărbatul a declarat că a reușit să rămână în viață mâncând pește crud și bând apă de ploaie. Dar situația lui a readus în atenție întrebarea: cât timp poate organismul uman să reziste fără apă?

Australianul Timothy Shaddock şi câinele său Bella au plutit în derivă timp de trei luni în Pacific, după ce marea agitată a avariat rapid ambarcaţiunea în care se aflau şi i-a scos din funcţiune echipamentul electronic.

Tim și prietenul lui patruped părăsiseră staţiunea turistică de pe litoral La Paz, în Mexic în aprilie şi plănuiau să parcurgă aproximativ 6.000 de kilometri (peste 3.700 de mile) înainte de a arunca ancora în Polinezia Franceză.

După trei luni luni, Shaddock a fost localizat, luni, 17 iulie, la bordul catamaranului său, de o navă de pescuit mexicană în Pacific.

„Am trecut printr-o încercare foarte dificilă pe mare. Am nevoie de odihnă și de mâncare bună pentru că am fost singur pe mare mult timp. În rest, sunt foarte bine sănătos. Am medicamente foarte bune și sunt îngrijit foarte bine”, a declarat Tim, după ce a fost salvat.