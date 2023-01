Cât de săraci sunt, de fapt, românii plătiți cu salariul minim: ai fi surprins să afli că o duc chiar bine

În România anului 2023, salariul minim pe economie a ajuns la 3.000 de lei brut, echivalentul a aproximativ 1.900 de lei net, adică bani în mână.

Deși asistăm la o creștere a acestui venit pe care îl încasează lunar aproximativ 2 milioane de angajați, criza costului vieții este accentuată și totul s-a scumpit semnificativ în ultimul an, motiv pentru care ne întrebăm cum se descurcă românii plătiți cu venitul minim pe economie.

Ei bine, ca să ne dăm seama despre poziția noastră și unde ne situăm mai exact, este necesar să facem o comparație globală, cu veniturile din toate celelalte țări. Doar astfel vom reuși să avem o imagine de ansamblu cât mai sugestivă asupra puterii financiare a unui român plătit cu 3.000 de lei brut.

Potrivit unei analize Picodi.com, ce a verificat cum a evoluat salariul minim în 2023 în câteva zeci de țări și dacă un astfel de salariu este suficient pentru a asigura un nivel de trai minim în țările respective, avem parte de o serie de date foarte interesante.

Studiul include 67 de țări în care salariul minim este stabilit de către guvern. Sistemele de impozitare din aceste țări pot fi foarte diferite, iar diferența dintre venitul brut și cel net poate varia de la 0% la până la 37% (în România – 36,7%).

Pentru ca paralela dintre situații să redea fidel realitatea, în analiză se are în vedere nivelul salarial net, adică acei bani ce rămân muncitorului în buzunar, la final de lună, după ce sunt achitate toate contribuțiile către stat.

„În doar 7 din cele 67 de țări incluse în clasamentul nostru, salariul minim nu a crescut față de ianuarie 2022. Printre altele, aceste țări sunt Israel, Hong Kong și Nigeria.

Cea mai mare creștere a salariului minim de la an la an a fost observată în Argentina (104,5%) și Turcia (100%). În aceste țări, atât inflația, cât și devalorizarea monedei au fost excepțional de mari în ultimii ani. Țările care se remarcă, de asemenea, printr-o creștere ridicată a salariului minim sunt Moldova (32,5% de la an la an), Letonia (27,1%) și Malaezia (25,8%).

În clasamentul nostru privind creșterile salariale, România se află pe locul 7: în prezent, salariul minim este de 1898 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 24,5% față de luna ianuarie a anului trecut (1524 lei). Creșteri salariale mai mici putem observa și la țări precum Ungaria (16%) sau Serbia (14.3%)”, explică specialiștii.