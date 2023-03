Casele de marcat automate din Auchan, Lidl, Kaufland și Carrefour, în atenția ANPC: avertismentul oficial

Casele de marcate automate de tip self-pay au făcut subiectul mai multor dezbateri în ultimele săptămâni, iar ANPC este ultima instituție care a intrat ”în horă” cu un avertisment important pentru giganți precum Carrefour, Kaufland, Lidl și, desigur, Auchan.

În opinia președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, casele de marcat automate reprezintă o abordare discriminatorie pentru că neglijează vârstnicii, faptul că persoanele în vârstă nu sunt familiarizate cu ”toate diligențele pentru a-și scana singur cumpărăturile”.

Casele de marcat automate, sursă de discriminare

„Nu cred că alegerea are legătură neapărat cu a-ţi scana singur produsele. Cred, în acelaşi timp, că această automatizare ar fi trebuit să ia în calcul prezenţa la cumpărături a consumatorilor în etate, în vârstă, nefamiliarizaţi cu toate diligenţele de a-şi scana şi a-şi marca singuri cumpărăturile. Or, la acest moment, cred că este o abordare discriminatorie din această perspectivă, dar, din discuţiile purtate cu o parte dintre reprezentanţii operatorilor economici ce implementează acest sistem, am înţeles, lucru pe care îl vom şi verifica, că aceste case beneficiază, totuşi, de o asistenţă din partea personalului angajat al operatorului economic. Cred că este imperios necesară păstrarea caselor asistate direct de casier, tocmai pentru a putea răspunde întrebărilor consumatorilor legat de o anumită cantitate, calitate sau orice altă informaţie ar avea nevoie legat de produsele achiziţionate”, a afirmat Constantinescu în cadrul unei dezbateri de specialitate, citat de Economedia.ro.

În același context, șeful ANPC a adresat și subiectul monedelor electronice, a Bitcoin și a NFT-urilor, din perspectiva instituției pe care o conduce.