Cum arată fetele Bond în prezent. Transformarea spectaculoasă a tuturor actrițelor

În 2002, renumita Bond Maryam d’Abo, fostă fata Bond și regizorul John Watkin au creat un film numit Bond Girls Are Forever, ca un tribut adus tuturor femeilor care au jucat în filmele James Bond.

James Bond, bărbatul chipeș cu mașini râvnite de toți și abilități incredibile a fost întotdeauna pasionat de femei frumoase. Succesul general al francizei ”James Bond” este foarte influențat de femeile care au apărut în filme.

Ce s-a întâmplat cu fetele Bond, după ce au apărut în seria consacrată

Iată o listă cu toate Bond Girls care au apărut de-a lungul anilor. Cele mai multe dintre aceste actrițe au devenit celebre chiar după rolurile lor ca ”Bond girls”.

Nimeni nu ar putea uita vreodată prima fată Bond, Honey Ryder, și faza care a consacrat-o, în care aceasta iese din Marea Caraibelor în bikinii ei alb, cu un cuțit atașat de ei. Ryder a fost interpretată de Ursula Andress care i-a făcut pe fani să fie în delir.

După James Bond, aceasta a jucat în mai multe filme precum What’s New Pussycat și seriale TV americane și germane. Ea nu a mai activat în industria cinematografică din 2005.

Eunice Gayson a jucat-o pe fata lui Bond nu o dată, ci de două ori, având în vedere că personajul ei, Sylvia Trench, stătea alături de Bond atât în ​​ episodul Dr. No (1962), cât și în From Russia with Love (1963). Linia ei de prezentare „Trench. Sylvia Trench.” a fost un punct culminant în viața lui Bond, pentru că de atunci a venit celebra replică: „Bond. James Bond.”

Aceasta a jucat în multe filme după seria Bond, dar e cunoscută mai ales pentru BBC Sunday-Night Theatre. Ea a încetat să mai joace din 1972 și a murit la vârsta de 90 de ani în 2018.

Seria Goldfinger al lui James Bond a fost unul dintre cele mai populare filme din anii ’60. Jill Masterson, interpretată de Shirley Eaton în 1964, o întruchipa pe celebra fată vopsită în aur care l-a ajutat pe Bond să-l șantajeze pe Goldfinger. Din păcate, povestea ei nu s-a terminat bine pentru că Goldfinger a ucis-o pentru a se răzbuna.

Cariera ei a înflotit după apariția în ”Bond” și a participat la peste 40 de filme și seriale TV până în 2001. În 1999 a scris chiar despre experiența ei ca Bond girl sub titlul Golden Girl, care a avut un mare succes.

Honor Blackman a fost una dintre fetele lui Bond în Goldfinger, începând cu anul 1964. Ea a jucat rolul Pussy Galore, care conducea un grup de femei piloți sub controlul lui Auric Goldfinger.

Blackman nu a încetat niciodată să renunțe la actori, iar cea mai recentă apariție a ei a fost în 2015 în serialul TV You, Me & Them. Ea a fost cea mai cunoscută pentru rolul său longeviv ca și Catherine Gale în serialul TV The Avengers. De asemenea, a jucat rolul profesorului Lasky în mai multe episoade din Doctor Who în anii ’80.

Martine Beswick a jucat-o pe Paula Caplan în Thunderball în 1965, nu fusese însă la primul rol de Bond girl. Ea o jucase și pe Zora cu câțiva ani în urmă în filmul ”From Russia with love” (1963).

Beswick a mers la Londra pentru a-și continua cariera de actriță. După rolurile ei la James Bond, a început să se facă remarcată. De-a lungul carierei, a jucat în mai multe filme, iar activitatea sa s-a oprit în jurul anilor 90. Mai târziu a jucat în mai multe filme, dar roluri mici. Actrița italiano-americană a încetat să mai joace în 1978, odată cu participarea ei la faimosul serial de televiziune Hawaii Five-O.

Tsai Chin este o actriță britanică de origine chineză care a jucat rolul unei fete Bond pe nume Ling, în prima scenă din You Only Live Twice din 1967.

Chin nu s-a limitat la actorie, este și cântăreață, profesoară și autoarea cărții Daughter of Shanghai. După Bond, a jucat în mai multe filme importante precum Memoriile unei gheișă, Now You See Me 2 și Casino Royal. Ultima ei apariție în film a fost în Lucky Grandma în 2019.

Frumoasa Helga Brandt, cu părul roșu, din You Only Live Twice, a fost interpretată de actrița germană Karin Dor încă din 1967. Dor a jucat în peste 70 de filme în cariera ei ca actriță atât în ​​America, cât și în Germania. Cel mai recent rol al ei a fost Rosa în Die abhandene Welt. Ea a murit în 2017.

Dacă ești fan Game of Thrones, probabil știi deja că Diana Rigg a jucat-o pe Olenna Tyrell. Dar în 1969, Rigg a fost și una dintre fetele lui Bond din Serviciul secret al Majestății sale și cea mai importantă. Cariera de succes a lui Rigg vorbește de la sine. Ea a câștigat multe premii Emmy și alte premii și nu a renunțat niciodată la actorie. Pe lângă rolul din Game of Thrones, ea a jucat în Detectorists și a apărut și în Doctor Who ca Mrs. Winifred Gillyflower în episodul „The Crimson Horror”.