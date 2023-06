Când apărea la TV, nu mai vedeai român pe stradă. Cel mai iubit detectiv din România a fost Colombo și nu l-a uitat aproape nimeni

Columbo a fost unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, din întreaga lume. Ba mai mult decât atât, inclusiv românii au devenit, la un moment dat, dependenți de simpaticul detectiv și de aventurile sale.

În data de 16 septembrie 1927 se năștea Peter Michael Falk, fiul lui Michael Peter Falk, proprietarul unui mic magazin de îmbrăcăminte.

Peste ani, micul Peter avea să devină cel mai iubit detectiv din toate timpurile, în serialul Columbo, pentru care românii abandonau orice activitate.

A încercat să se înroleze în armată, însă nu a fost primit

Ambii părinți ai lui Peter Falk erau de origine evreiască, tatăl provenind din Polonia, iar mama din Ungaria. Din păcate, încă de la o vârstă fragedă, copilul a fost diagnosticat cu retinoblastom, iar medicii au hotărât să-i îndepărteze chirurgical ochiul drept când avea doar trei ani, fiindu-i înlocuit cu un ochi artificial, „de sticlă”.

Această intervenție l-a împiedicat să practice sporturi de performanță așa cum și-ar fi dorit, dar totuși a reușit să joace baseball și baschet.

La vârsta de 12 ani, Peter a avut prima sa apariție pe scenă în piesa „Pirații din Penzance”, în timpul vacanței la Camp High Point.

Pe parcursul adolescenței, a urmat cursurile Liceului Ossining din Westchester County și, după absolvirea liceului, în 1945, a urmat cursurile la Colegiul Hamilton din New York.

În apropierea sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial, a încercat să se înroleze în serviciul militar, dar a fost respins din cauza ochiului său artificial, motiv pentru care s-a alăturat Marinei Comerciale, unde a fost angajat ca bucătar și băiat de serviciu.

Mai târziu, actorul avea să povestească „Un an pe mare a fost suficient pentru mine, așa că m-am întors la colegiu”.

După experiența în Marina Comercială, Falk a urmat cursurile Universității din Wisconsin, după care s-a transferat la New School for Social Research din New York, obținându-și licența în literatură și științe politice, în anul 1951.

Primul episod din Columbo a fost regizat de Steven Spielberg

După absolvire, tânărul a călătorit în Europa și a lucrat la o companie de căi ferate din Iugoslavia, timp de șase luni. La revenirea în Statele Unite ale Americii, a aplicat pentru un post la CIA, dar a fost respins din motivul expus mai sus.

A devenit apoi analist la Biroul de Buget de Stat din Hartford. În timpul stagiului de acolo, Falk s-a alăturat unui grup de teatru numit Mark Twain Masquers și a studiat actoria la Teatrul White Barn din Westport.

În 1956, a părăsit Biroul de Buget de Stat din Hartford și s-a mutat în Greenwich Village pentru a urma o carieră în industria de divertisment.

Primul episod al din filmul serial polițist iubit de toată lumea a fost regizat de Steven Spielberg în anul 1971, pe vremea când acesta avea doar 24 de ani.

Între anii 1971 și 1978, filmul serial a fost difuzat în mod regulat pe canalul NBC, iar garderoba personajului a fost asigurată de însuși Peter Falk, care și-a folosit propriile haine și pantofi, inclusiv celebrul său pardesiu bej.

La sfârșitul anului 2007, iubitul actor a fost, din păcate, diagnosticat cu Alzheimer. În 2009, doctorul Stephen Read a declarat că starea sa s-a deteriorat atât de mult încât nu își mai putea aminti că a interpretat rolul legendarului personaj Columbo și nici cine este, de fapt, Columbo.

Peter Falk a încetat din viață în casa sa din Beverly Hills în data de 23 iunie 2011, la vârsta de 83 de ani și a fost înmormântat la Cimitirul Westwood Village Memorial Park din Los Angeles.

În mod evident, el va rămâne mereu în memoria colectivă a lumii drept detectivul care rezolva orice caz, în orice condiție, dar și drept singurul care a „îndrăznit” să-și boteze câinele… Câine.