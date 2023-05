Cadillac intră în epoca electrică: când apare Escalade IQ, noul SUV electric

Escalade IQ urmează sedanul de dimensiuni medii Lyriq și Celestiq Cadillac.

GM confirmă continuarea modelului elegant Celestiq EV, construit manual, cu un favorit al celebrităților

General Motors a anunțat că un Cadillac Escalade numai electric va fi lansat în cursul acestui an. Într-un comunicat de presă neobișnuit de scurt (mai puțin de 100 de cuvinte)

Cadillac a confirmat astăzi că primul Escalade complet electric va sosi „mai târziu în acest an”. Cu toate acestea, producătorul auto nu a dezvăluit niciun detaliu despre Escalade IQ, un nume înregistrat pentru prima dată în 2021. Brandul „IQ” al noului model se aliniază cu sedanul de lux Celestiq și cu SUV-ul de dimensiuni medii Lyriq.

La începutul acestui an, vicepreședintele Cadillac, Rory Harvey, a spus că producătorul auto va dezvălui trei vehicule electrice noi în 2023. Dacă adăugați asta la comentariile anterioare ale companiei la Car and Driver, afirmând că toate trei vor sosi pentru același an model, putem presupune că Escalade IQ va fi un model 2024. De asemenea, este de așteptat să folosească tehnologia de baterie Ultium de la GM.

Al treilea vehicul electric anunțat

Va trebui să așteptăm până la sfârșitul acestui an pentru a afla mai multe despre primul Escalade EV. Dar în ceea ce privește omologul său de dimensiuni medii, Roberto Baldwin de la Engadget a descoperit că Lyriq (60.000 USD și mai mult cu peste 300 de mile de autonomie) are „potrivirea și finisajul la care te-ai aștepta” de la Cadillac, cu „o plimbare elegantă și un interior aproape ciudat de silențios.”

Fiind al treilea model care se alătură liniei pur electrice, există un pic de hype în jurul SUV-ului preferat de celebrități.

Deși ni s-a spus că Celestiq va fi construit manual la Centrul Tehnic Global al GM din Michigan – marca a cheltuit 81 de milioane de dolari pentru amenajarea campusului – nu ne putem imagina că Escalade va urma exemplul.