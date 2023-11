Black Friday 2023 vine cu oferte la brandurile tale preferate, Ray Ban, Tom Ford, Dolce & Gabanna. Reduceri de până la 90%

Black Friday 2023 vine cu reduceri-record, de până la 90%, și la ochelarii de soare și la ramele pentru ochelarii de vedere.

Astfel, cea mai importantă perioadă de reduceri a anului vine cu reduceri-record, de până la 90%, la Optiblu, Optiplaza și O51. Mai exact, din 1 noiembrie, Optical Investment Group (OIG), deținătorul brandurilor Optiblu, Optiplaza și O51, anunță lansarea celei mai așteptate campanii de shopping a anului prin care pune la dispoziția românilor ochelari de soare și rame pentru ochelari de vedere, cu până la 90% mai ieftine.

Astfel, prin campania „Black Friday cât vezi cu ochii” , cel mai mare retailer de optică medicală din România oferă cele mai mari reduceri din an, în toate magazinele sale, la mai mult de 250 de mii de produse.

Campania se desfășoară în cele 100 magazine ale lanțului, din 30 orașe din România, cât și în magazinele online, optiblu.ro și optiplaza.ro, inclusiv aplicațiile mobile, unde clienții pot alege produse de la peste 100 branduri renumite. În ofertă se găsesc ochelari de soare Polaroid de la 10,5 lei, rame Guess de la 89.7 lei, rame HUGO de la 164.7 lei sau ochelari de soare Jimmy Choo de la 269 lei.

Pe lângă cele enumerate mai sus, printre cele mai populare mărci care vor fi prezente în ofertă se numără, Ray Ban, Tom Ford, Dolce & Gabanna, Christian Dior, Tommy Hilfiger, Furla, Moschino, Carolina Herrera, Fossil, Carrera și multe altele.

Optical Investment Group pune la dispoziția clienților săi metode diverse de plată pentru a facilita achiziția, precum oferte de creditare de până la 24 de rate, până la 12 rate fără dobândă cu cardurile de credit sau plata în 3 – 4 rate fără dobândă, cu cardul de salariu.

„Black Friday este un moment așteptat de către clienții noștri ca să-și înnoiască stilul dar și pentru a-și îngriji ochii. Astfel, ne străduim cu fiecare ediție să le depășim așteptările propunându-le ochelari de soare și ochelari de vedere de la branduri de top, la cele mai bune prețuri din an. În această campanie am mărit miza și suntem gata să oferim reduceri și oferte fără precedent: de aceea am ridicat procentul discounturilor până la 90%. Pentru evenimentul din acest an previzionăm o creștere a vânzărilor cu peste 20% în comparație cu perioada corespunzătoare a anului precedent”, precizează Alina Bistreanu, Chief Executive Officer al OIG.