Barcelona l-a anunțat ca o mare vedetă, dar totul s-a transformat într-un calvar. ”Fotbalul m-a distrus”. Ce face în prezent

FC Barcelona este unul dintre cele mai puternice cluburi din lume, o echipă la care visează să ajungă orice fotbalist. Odată legitimat la gruparea blaugrana, jucătorul este convins că a dat lovitura, dar nu tot timpul lucrurile stau așa. Este cazul unui fotbalist care acum a mărturisit că fotbalul l-a distrus.

Jucătorul care spune că fotbalul l-a distrus

De-a lungul anilor, au existat și cazuri în care fotbaliștii ajunși pe Camp Nou au eșuat din diverse motive. Este și cazul unuia despre care se spunea în 2011 că este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști, mai ales că avea șansa de a debuta sub comanda lui Pep Guardiola. ”Lucrează perfect. Îi face pe colegii săi să fie mai buni”, spunea atunci actualul tehnician de la Manchester City.

Dar cariera lui Isaac Cuenca nu a avut însă traiectoria anunțată, astfel că jucătorul s-a pierdut într-un anonimat total. Asta și din cauza faptului că a fost măcinat de accidentări. A suferit nu mai puțin de șase operații la genunchi, astfel că a jucat foarte puțin. Chiar și așa, Isaac Cuenca și-a adăugat cinci trofee în palmares, printre care și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Cu se ocupă acum fostul fotbalist

Acum, Isaac Cuenca a vorbit cu jurnaliștii spanioli despre experiența de la Barcelona, care s-a transformat în coșmarul vieții sale. Fostul jucător nu a vrut să mai audă de fotbal o perioadă. Iar după ce a agățat ghetele în cui, Cuenca a devenit investitor la bursă și e implicat într-o companie care se ocupă cu recuperarea fizică a sportivilor. El a mai precizat că această lecție de viață l-a ajutat să-și reconsidere viitorul, ceea ce l-a determinat să pornească pe un alt drum.

”Am șase operații. Toate la același genunchi. Am încercat să mă recuperez cât mai bine pentru a reveni, dar ulima operație a fost foarte grea. Am suferit mult și am decis să mă opresc. Fotbalul m-a învățat că nu totul este așa cum vrei. Când crezi că ești bun, e unul mai bun. Când crezi că ești foarte bun, poate te accidentezi și nu te mai vrea nimeni. Fotbalul m-a distrus, dar m-a ajutat și să renasc.

Am învățat, am investit și m-am descurcat destul de bine. Mi-ar plăcea să dau ceva înapoi fotbalului. E un sport de elită, care generează milioane. Nu mai merge să folosești gheața pentru a te vindeca sau a preveni accidentările”, a spus Isaac Cuenca, citat de Marca.

De-a lungul carierei, Cuenca a mai trecut pe la cluburi precum Ajax Amsterdam, Deportivo la Coruna, Bursaspro, Granada, Hapoel Beer Sheva, Sagan Tosu și Vegalta Sendai.

Wayne Rooney, despre dependența de alcool

Un alt fotbalist care a făcut, recent, mărturisiri dureroase este Wayne Rooney, unul dintre cei mai importanți jucători englezi din ultimele decenii. Fosta vedetă a lui Manchester United a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul. Wayne Rooney a recunoscut că a început să bea din tinerețe, fără să se poate controla. La 20 de ani, fostul internațional englez a spus că a fost aproape de coma alcoolică.

”Am avut multe provocări diferite, atât pe teren, cât și în afara lui, iar eliberarea mea a fost alcoolul. Când aveam 20 de ani, am stat câteva zile acasă și nu am ieșit afară. Am băut până am leșinat. Nu am vrut să fiu în preajma oamenilor pentru că uneori te simți jenat, iar alteori simți că i-ai dezamăgit.

Până la urmă, nu știam cum să mai fac față, așa că am ales alcoolul pentru a încerca să mă ajute să trec peste. Au fost oameni cu care puteam vorbi, dar am decis să nu o fac și am încercat să-mi dau seama. Când bei alcool și nu primești ajutor de la alții, poți ajunge într-adevăr într-un loc întunecat. Eu am fost așa câțiva ani. Din fericire, acum nu mi-e frică să merg să vorbesc cu oamenii despre unele probleme pe care le am!”, a declarat Wayne Rooney, la un podcast lansat de fostul jucător de rugby, Rob Burrow și citat de AS.

Wayne Rooney este antrenor și din octombrie a semnat cu Birmingham City, echipă din eșalonul secund din Anglia. Principalul obiectiv este să promoveze clubul în Premier League.