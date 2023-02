Avertismentul ANAF pentru toți românii care fac bani din criptomonede: Fiscul pune tunurile pe câștigurile din bitcoin

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se chinuie deja de câțiva ani să aducă mai mulți bani la bugetul de stat, iar un pas important în acest sens a fost făcut în ultima săptămână printr-un avertisment important ce vizează amatorii de criptomonede.

”Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoane fizice din transferul de monedă virtuală” este cel mai nou document publicat de ANAF pentru românii pasionați de crypto. Scopul este să detalieze taxele și impozitele pe care le datorează cei care fac investiții sau își asumă pierderi fabuloase din Bitcoin, Ethereum și orice alte criptomonede au apărut în ultima săptămână.

Ce se întâmplă cu banii din criptomonede în România, câți ajung la stat

Este foarte important de reținut că românii trebuie să plătească impozit la stat pentru banii câștigați din criptomonede. Punctual, veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală reprezintă venituri impozabile şi le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal, conform Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Nu foarte evident pentru mulți români este faptul că veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.), conform Art. 10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a declara aceste venituri prin completarea şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I, conform ZF.ro.

Declarațiile către ANAF privind veniturile realizate, pentru fiecare an fiscal, trebuie depuse până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, conform Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

În final, impozitul pe venit datorat pentru aceste venituri din criptomonede, bitcoin, NFT-uri și alte bunuri digitale similare este de 10% din câștigul realizat, ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei, conform Art. 116 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Materialul informativ al ANAF poate fi analizat integral la această adresă.