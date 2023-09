Astronautul care a stat un an întreg în spațiu. Ce regretă și ce vrea să facă la întoarcerea acasă. „Dacă aș fi știut, aș fi refuzat”

Astronautul american Frank Rubio a petrecut un an întreg neîntrerupt în spațiu și mai are câteva zile până la întoarcerea pe Pământ, pe 27 septembrie. El a stabilit astfel un record, dar a recunoscut că regretă că a mers în misiunea spațială și a dezvăluit care sunt cele mai mari dorințe ale sale la revenirea acasă.

Ce regretă astronautul

Cu mai bine de un an neîntrerupt petrecut în spațiu, Frank Rubio a stabilit recordul pentru cea mai lungă perioadă de timp petrecută în spațiu dintre toți astronauții NASA. În plus, este primul astronaut american care a petrecut în spațiu un an întreg fără întreruperi. Însă, americanul nu este foarte încântat de performanță, ci mai degrabă regretă că a pornit în această misiune.

Frank Rubio a rămas blocat pe Stația Spațială Internațională (ISS) alături de cosmonauții Serghei Prokopiev și Dmitri Petelin. Capsula lor Soyuz a fost lovită de un micrometeorit care a dus la o scurgere de lichid de răcire. Evenimentul a dus la o remaniere a misiunilor din partea Rusiei. O capsulă Soyuz goală a fost trimisă în spațiu, dar trioul a trebuit să preia munca cosmonauților și astronauților care ar fi călătorit la bordul acesteia.

Astronautul și NASA au marcat acest moment important printr-un interviu în direct din spațiu. El a fost întrebat dacă ar fi acceptat misiunea dacă ar fi știut că va trebui să stea în spațiu timp de 370 de zile – și a recunoscut că nu ar fi acceptat.

„Dacă m-ar fi întrebat în avans înainte de antrenament, pentru că te antrenezi timp de un an sau doi ani pentru misiunea ta, probabil că aș fi refuzat. M-ar fi durut, dar aș fi refuzat. Asta doar din cauza unor lucruri de familie care au avut loc anul trecut și dacă aș fi știut că ar fi trebuit să lipsesc de la aceste evenimente foarte importante, ar fi trebuit să spun: Mulțumesc, dar nu mulțumesc”, a declarat Rubio.

Cele mai mari dorințe ale astronautului la întoarcerea acasă

De asemenea, Frank Rubio a fost întrebat ce va face imediat ce se va întoarce acasă, intervievatorul menționând cum Scott Kelly s-a dus direct la piscină când s-a întors acasă de la rezidența sa în ISS. Însă, lui Rubio îi lipsește mai degrabă curtea liniștită din spatele casei sale.

„Îmbrățișarea soției și a copiilor mei va fi primordială și probabil că mă voi concentra pe asta în primele două zile. Suntem destul de binecuvântați să avem un fel de curte liniștită și cred că doar să ies în curte și să mă bucur de copaci și de liniște. Aici sus, avem un fel de zumzet constant al mașinilor care ne țin în viață. Este foarte important, dar este un zumzet constant… Așa că abia aștept să fiu afară și să mă bucur de liniște.”, a răspuns Rubio.

Astronautul Frank Rubio va ateriza în stepa kazahă înainte de a fi transportat cu avionul înapoi în Statele Unite ale Americii.