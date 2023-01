Ar putea fi vizionarea unui film la fel de dăunătoare pentru climă precum conducerea unei mașini? Ce arată studiile

Suntem obișnuiți să credem că a trece la digital înseamnă a deveni verde. Deși acest lucru este valabil pentru unele activități – de exemplu, efectuarea unui apel video pe cealaltă parte a oceanului este mai benefic pentru climă decât să zbori acolo – situația este mai subtilă în multe alte cazuri.

De exemplu, conducerea unei mașini mici la cinematograf cu un prieten poate avea emisii de carbon mai reduse decât vizionarea aceluiași film singur, acasă.

Cum ajungem la această concluzie? În mod surprinzător, efectuarea acestor estimări este destul de complicată. Într-un raport din septembrie 2022, „Centre de date și rețele de transmisie a datelor”, Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a declarat: „În prezent, nu există date cuprinzătoare despre consumul de energie al tuturor operatorilor de centre de date la nivel global, așa că acest interval estimat se bazează pe modele de jos în sus”

Acest lucru este remarcabil, având în vedere că am putut estima destul de precis fenomene care sunt mult mai complexe. În acest caz, am avea nevoie doar de informații cantitative – energia electrică și cantitatea de date utilizate – care pot fi determinate cu mare precizie.

Vorbind despre tone de CO2 emise, kilowați-oră pentru electricitate, metri cubi pentru gaz, litri de benzină și cai putere ai mașinilor creează confuzie în mulți, inclusiv în mediul academic. Majoritatea oamenilor nu ar putea spune câtă energie folosesc zilnic și nici ce nivel de emisii provoacă aceste activități. Dar ei ar putea să-ți spună imediat salariul sau chiria lunară. Ușurința de a vorbi despre bani constă în faptul că noi, oamenii, am decis cu mult timp în urmă că o monedă comună este cea mai bună modalitate de a tranzacționa lucruri disparate.

Să vedem cum ar putea funcționa acest lucru explicând câteva exemple. Alegem ca unitatea de energie să fie kilowatt-oră (kWh). Această propunere a fost făcută de David MacKay în cartea sa din 2008 Sustainable Energy, Without the Hot Air. De ce cantitatea de energie folosită mai degrabă decât CO2 emis? La nivel global, cele două concepte sunt echivalente, având în vedere că emisiile de CO2 sunt proporționale cu cantitatea de energie neregenerabilă produsă. Dar aproape niciunul dintre noi nu are o idee intuitivă despre ce este o tonă de CO2, cu atât mai puțin despre valorile sale la scară globală sau despre cum este generat. Dimpotrivă, aproape toți putem citi o factură de energie și o relaționăm cu ceea ce s-a făcut acasă.

Ce afectează mai mult clima

Iată trei exemple:

Un bec de 10W ținut aprins timp de o oră va consuma 0,01 kWh de energie (1 kWh = 1.000 Wh).

O mașină condusă într-un oraș, timp de o oră, folosind o putere medie de 10 kW (aproximativ 13 cai putere) va consuma 10 kWh.

În nordul Italiei, în timpul iernii, încălzirea unui apartament cu 10 metri cubi de gaz necesită aproximativ 100 kWh pe zi sau 4 kWh pentru fiecare oră.

Când aceste activități sunt comparate cu aceleași unități, este clar că există unele (conducere, încălzire) care ar avea un impact mult mai larg decât altele (iluminat) dacă utilizarea lor este restrânsă.

Un film de două ore poluează la fel de mult ca o mașină condusă 45 de minute.

Având în vedere acest lucru, să încercăm să estimăm utilizarea internetului în aceleași unități. Ceea ce urmăm acum este cantitatea de energie pentru o anumită cantitate de date transferată, exprimată în gigaocteți (GB). După cum am menționat, în mod surprinzător nu există numere consistente disponibile. Estimările variază de la 0,1 kWh per GB (Andrae, Huwaei) la 10 kWh per GB (Adamson, Stanford Magazine) – de o sută de ori mai mult.

Numărul mai mic pare să presupună o cantitate nerealistă de date, de aproape zece ori mai mare decât cea raportată de Banca Mondială, și implică o utilizare medie a datelor la nivel mondial, care este încă neobișnuită chiar și pentru lumea occidentală (3.000 GB pe an, mai degrabă decât 300). Pe de altă parte, estimarea mai mare pare să nu fi luat în considerare cele mai recente evoluții în eficiența energetică, datorită noilor tehnologii.

Se pare că o valoare de 1 kWh per GB ar putea fi o aproximare rezonabilă a costului actual al energiei datelor. Folosind această estimare, acum putem compara mai ușor consumul de energie al datelor cu alte activități umane. De exemplu, un film de două ore la rezoluție 4K are aproximativ 7 GB sau aproximativ 7 kWh de energie, comparabil cu o mașină condusă 45 de minute. Acest lucru este uluitor pentru ceva pe care noi îl percepem ca imaterial. Estimări similare v-ar face să vă dați seama că trei sute de căutări pe Google folosesc aproximativ 0,1 kWh, ceea ce este aceeași energie necesară pentru a fierbe un litru de apă începând de la 20 de grade Celsius.

Este posibil și plauzibil ca tehnologia să facă internetul mai eficient din punct de vedere energetic – asta este ceea ce mulți dintre fizicieni încearcă să facă, în timp ce studiază materiale și abordări noi pentru stocarea și manipularea datelor. Cu toate acestea, dacă continuăm să creștem utilizarea datelor, nu ne vom reduce consumul de energie.