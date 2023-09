Apple iPhone 15 și iPhone 15 Plus, lansate oficial. Renunță la Lightning în favoarea USB-C, are o cameră de 48 megapixeli și dotări de 14 Pro. Cât costă

În această seară, oficialii Apple au lansat în Cupertino, din amfiteatrul Steve Jobs, noua serie de telefoane iPhone 15. Ca în fiecare an, zvonurile s-au dovedit a fi adevărate, în cea mai mare parte.

Noul iPhone 15, cel mai ieftin iPhone lansat 2023, vine la pachet cu o serie de particularități hardware pe care le-ai îndrăgit la iPhone 14 într-un pachet un pic mai accesibil financiar și, mai ales, cu USB-C în defavoarea clasicului port Lightning. Din acest punct de vedere, Apple a intrat în rând cu lumea. De acum, poți încărca un iPhone cu încărcător de Huawei, Samsung, Xiaomi sau tabletă iPad.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus, un upgrade previzibil

Dincolo de desființarea portului Lightning introdus în 2012 odată cu iPhone 5, noile iPhone 15 și iPhone 15 Plus vin cu un USB Type-C cât se poate de util. Pe lângă faptul că transferă semnal audio video, pe lângă energie electrică, îți facilitează și încărcarea ceasului când ai nevoie mai tare direct de la telefon.

La fel ca modelele de acum un an, iPhone 15 și iPhone 15 Plus sunt construite în jurul unor panouri de 6,1, respecti 6,7 inci. Ecranul nu mai are bretonul din generațiile trecute, ci împrumută Dynamic Island de la iPhone 14 Pro, pentru a ascunde camerele în spatele ecranului. Ecranul este mai luminos ca niciodată, 2000 de niți în soare și 1600 de niți pentru vizionarea de clipuri HDR. Cu alte cuvinte, nu vei întâmpina probleme în a vedea ceva pe ecran, indiferent de circumstanțe.

Partea de captură este asigurată în principal de același senzor de 48 de megapixeli introdus cu iPhone 14 Pro în 2022. Un senzor cu câmp larg (wide) este de asemenea prezent, iar modul portret se activează automat pentru persoane și animale de companie. Procesorul, de asemenea, este același din iPhone 14 Pro, ”bătrânul” A16 Bionic. Un nou chil cu bandă largă te va ajuta să faci o treabă mai bună în a-ți localiza telefonul, atunci când îl pierzi.

Noile iPhone 15 sunt disponibile la aceleași prețuri ca iPhone 14 acum un an. Vorbim de 800 de dolari în SUA pentru modelul standard și 900 de dolari pentru fratele său mai mare, Plus. Finisajele disponibile sunt negru, albastru dechis, verde deschis, galben deschis și roz.