Anunțul dimineții pentru toți românii care au cont în bancă. Totul pleacă de limitarea tranzacțiilor cu numerar, depuneri de cash

La scurt timp după ce băncile din România au anunțat că vor exploda comisioanele la depunerile de numerar începând cu 1 ianuarie 2024, Guvernul a intervenit. Aceasta este doar cea mai recentă consecință a reducerii plăților cu cash în țara noastră.

În urma tratativelor dintre Guvern și reprezentanții băncilor din România, s-a decis că nu se vor majora comisioanele peste nivelurile actuale, cu o mențiune foarte importantă, ”momentan”. Pentru următoarele luni, comisioanele pentru depunerile de cash la orice bancă de pe meleaguri mioritice vor rămâne zero, fără plafon. Cele care au anunțat deja majorarea, vor reveni asupra deciziilor în perioada imediat următoare, în urma tratativelor cu Executivul.

Anunțul de la Guvern în urma discuțiilor

Premierul Marcel Ciolacu și reprezentanții Asociației Române a Băncilor au convenit ca, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, comisioanele bancare să nu fie majorate. Reprezentanții Guvernului și cei ai Asociației Române a Băncilor au stabilit un mecanism permanent de consultare, la care să participe și Banca Națională a României, anunță și Executivul, conform datelor Profit.ro.

Ca referință, la începutul zilei de luni, Guvernul a anunțat o întâlnire cu reprezentanții membrilor Consiliului Executiv al Asociației Române a Băncilor. Acestea au fost concluziile întâlnirii, la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a făcut mai multe declarații în ultimele zile prin care a acuzat lăcomia băncilor.

Guvernul lovește și băncile, nu doar buzunarele românilor

Anunțul legat de comisioane zero pentru orice depunere de numerar la bancă, indiferent de sumă, vine după s-au limitat masiv tranzacțiile cu cash în România. Mai mult decât atât, pentru bănci, coaliția PSD-PNL a introdus și o taxă de 2% pe veniturile bancare brute, un gest care doar de la Banca Transilvania ar urma să se reflecte în 200 de milioane de lei pe an în plus la bugetul statului.

Banca Transilvania a fost printre primele bănci din România care a anunțat majorarea comisioanelor, dar a revenit asupra deciziei. „Între ajustarea comisioanelor aplicate de BT și măsurile fiscale anunțate recent (privind limitarea operațiunilor cu numerar) nu există nicio legătură. Măsurile BT au fost discutate și analizate intern cu mult timp în urmă, în condițiile în care timp de trei ani nu au existat majorări, iar costurile de procesare pentru numerar și mentenanța aparatelor folosite au crescut constant”, arată reprezentanții băncii. Ulterior, pe site-ul băncii, se menționează clar că, momentan, se renunță la majorarea comisioanelor.