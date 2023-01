Anul acesta, scoți mai mulți bani din buzunar ca să-ți schimbi telefonul: ce se întâmplă cu piața de smartphone-uri, cum te afectează

Conform International Data Corporation și a unei analize referitoare la piața globală, situația este în plină schimbare, în momentul de față.

Mai mult, Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker estimează că livrările de smartphone-uri vor scădea cu 9,1%, în 2023.

În consecință, IDC se află în expectativă și estimează că volumul livrărilor de smartphone-uri va ajungela 1,24 miliarde de unități.

Dificultăți în 2023

„Credem că piața globală de smartphone-uri va rămâne în dificultate în prima jumătate a anului 2023, cu speranța că redresarea se va îmbunătăți aproximativ la jumătatea anului viitor și creșterea va reveni în majoritatea regiunilor în a doua jumătate a anului”, a declarat Ryan Reith, vicepreședinte de grup în cadrul IDC’s Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers, citat de economica.net.

„Creșterea costurilor reprezintă o preocupare evidentă pentru piața smartphone-urilor și pentru categoriile adiacente de tehnologie de consum, dar credem că cea mai mare parte a acestei cereri reduse va fi împinsă în față și va susține creșterea globală la sfârșitul anului 2023 și după aceea.

Un ciclu de reîmprospătare a dispozitivelor continuă să se construiască în multe piețe emergente, în timp ce piețele dezvoltate au compensat costurile în creștere cu o activitate promoțională sporită, oferte de schimb mai atractive și planuri de finanțare extinse. Acest lucru a sprijinit creșterea în segmentul de vârf al pieței, în ciuda vânturilor economice potrivnice”, s-a mai menționat, conform sursei citate anterior.

De asemenea, rețeaua 5G va ajunge la 80% până în 2026. Prețul mediul al unui telefon va creşte cu aproximativ 6,4%, în 2023.

„Se așteaptă ca prețurile medii de vânzare ale smartphone-urilor să crească pentru al treilea an consecutiv, și vor ajunge la 413 dolari, în creștere cu 6,4% față de 388 de dolari în 2021. Ultima dată când piața a asistat la o depășire a prețurilor medii de 400 de dolari a fost în 2011 (425 de dolari), când piața era pe plus, cu o creștere de peste 60% a livrărilor. În plus, cota de piață pentru iOS va ajunge la 18,7% (cea mai mare din orice an de prognoză), ceea ce reprezintă o forță motrice în spatele creșterii ridicate a ASP pe care o vedem în prezent în 2022”, s-a menționat, de asemenea.