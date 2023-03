ANAF pune tunurile pe acești români, avertismentul pe 2023: se schimbă legea, ”trebuie să accelerăm”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are de mult timp o problemă cu strângerea fondurilor de datornici, pe lângă faptul că întâmpină numeroase dificultăți în a identifica persoanele juridice și fizice care încearcă să înșele statul român. Din 2023, însă, șeful instituției promite că lucrurile se vor schimba.

În urmă cu câteva zile, Lucian Heiuș, șeful ANAF, a adresat subiectul datornicilor în fața instituției pe care o conduce. Cu această ocazie, și-a detaliat planurile pentru perioada următoare și nu vin ca o veste bună pentru cei care amână achitarea datoriilor la Fisc. În colaborare cu Ministerul de Finanțe, speră să câștige o putere suplimentară pentru a intensifica, printre altele, aplicarea procedurilor de executare silită. În acest scop, cel mai probabil în 2023, se va modifica Codul de Procedură Fiscală.

ANAF mărește sancțiunile de executare silită

„Trebuie să accelerăm şi să impulsionăm mijloacele prin care recuperăm acele debite care se rostogolesc de la an la an şi să intensificăm executarea silită. Şi, aici, o să am o mare nevoie de Ministerul de Finanţe ca să ne ajute să modificăm un pic Codul de procedură fiscală. Împreună cu o parte din partenerii sociali am avut discuţii pe această modificare, pe partea de administrare.

Chiar dacă am reuşit să facem modificarea pe partea de inspecţie fiscală, n-am reuşit pe partea de administrare a veniturilor, dar sper ca în lunile următoare să putem să modificăm Codul de procedură fiscală şi să dăm o mai mare elasticitate şi să acordăm, bineînţeles, şi un credit celor care sunt oneşti, dar care, la un moment dat, pot să treacă printr-o perioadă dificilă şi trebuie să fie ajutaţi ca să parcurgă această perioadă mai nefericită din activitatea lor, dar, în acelaşi timp, să avem şi noi instrumentele pentru a putea recupera de la cei care chiar nu înţeleg niciodată că trebuie să plătească ceea ce au de plată”, a afirmat Lucian Heiuș.

Șeful ANAF a atras atenția și asupra efortul de modernizare ale instituției, cu mențiunea că, momentan, întâmpină dificultăți pe partea de achiziții publice deși, pe termen lung, speră ca aceste probleme ”să nu fie o piedică reală în demararea și achiziționarea serviciilor IT”. Ca referință, instituția speră la o modernizare acerbă în anii ce urmează, o digitalizare completă, prin fonduri PNRR.

Conform Hotnews.ro, președintele Fiscului a subliniat că proiectele de digitalizare vor duce la o schimbare a modului în care contribuabilii interacţionează cu ANAF, precum şi la creşterea eficienţei prin instrumente care sunt puse la dispoziţie.