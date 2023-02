ANAF pune tunurile pe acești români, ”7 zile din 7”: ce este controlul permanent, nu mai scapă nimeni

Autoritățile române, în frunte cu Agenția de Administrare Fiscală sau ANAF, face eforturi din ce în ce mai mari și mai agresive pentru a aduce bani la bugetul de stat. Speră să reducă evaziunea fiscală, să crească încredere românilor în autorități și să simplifice mai multe proceduri de interacțiune cu autoritățile statului.

Printr-un proiect pilot ce va demara în a doua jumătate a acestui an, oficialii ANAF au anunțat că vor iniția monitorizarea pe orizontală a marilor companii, după cum a explicat președintele instituției. Deși conceptul pare unul destul de abstract, există deja mai multe efortului de clarificare a mecanismului de investigație și analiză.

ANAF nu mai scapă firmele românești din ochi

„Este atunci când va deschideți ușa pentru ANAF, care stă 24 ore din 24, 7 zile din 7 în control permanent. În felul ăsta firmele au zero surprize și penalități și ANAF are 100% certitudine pe ce se plătește”, a explicat Dragoș Doroș, Head of Fiscal Doctrine – KPMG România, conform Hotnews.ro, în încercarea de răspunde unei întrebări legate de monitorizarea pe orizontală.

Lucian Heiuș, șeful ANAF, s-a arătat foarte încântat de acest scenariu. „Am avut anul trecut o misiune de asistență tehnică cu FMI pe această monitorizare pe orizontală cu niște experți din Austria care aplică aceste mecanism”, a precizat Heiuș, la TaxEU Forum. Pentru că astfel de proceduri trebuie să fie ancorate în legislația în vigoare, oficialul a spus că, momentan, vrea să pregătească partea legislativă care să fie adoptată în primul trimestru al anului.

„Aș vrea ca începând cu semestrul II, opțional, să identific cine își dorește, de la mari contribuabili – vreo 10 societăți – să intrăm într-un proiect pilot ca să implementăm această monitorizare pe orizontală”, a precizat șeful ANAF. Această monitorizare pe orizontală, spune el, presupune un efort mare și din punct de vedere financiar al ANAF, „niște costuri suplimentare, pentru că este nevoie de oameni care să fie bine pregătiți, care să stea. Nu va sta nimeni în companie non-stop. Probabil niște echipe vor gestiona 1-2 companii”.

În mod surprinzător, mai multe companii și-au manifestat deja interesul pentru a fi incluse în programul pilot. „Sper ca din semestrul II să demarăm. Este un mecanism modern. Unele state l-au aplicat, altele au renunțat. Eu cred că în România este de bun augur pentru că ai posibilitatea să înțelegi foarte bine business-ul companiei, să înțelegi de ce la un moment dat trece printr-o problemă. Nu să vezi doar că a plătit foarte mult la un moment dat, iar apoi nu mai plătește”, a concluzionat președintele Agenției.