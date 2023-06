Alternative la iCloud pentru utilizatorii de iPhone: cum ”fugi” de serviciile Apple, care sunt soluțiile să nu pierzi datele importante

Pentru majoritatea utilizatorilor de iPhone și iPad, iCloud este alegerea ușoară pentru stocarea fotografiilor, videoclipurilor și a altor fișiere. Cu toate acestea, este departe de a fi singura opțiune, mai ales dacă te confrunți cu unele dintre limitările iCloud.

Deși Apple a făcut o treabă destul de bună aducând iCloud pe Windows, este totuși o soluție care funcționează cel mai bine dacă ești ferm înrădăcinat în ecosistemul Apple – nu există nicio îndoială că este mult mai strâns integrat pe Mac. În plus, nu există nicio modalitate oficială de a utiliza iCloud pe un telefon sau tabletă Android sau un computer Linux, în afară de autentificarea cu un browser.

Apoi mai este alocarea de depozitare. Apple încă oferă doar 5 GB gratuit cu un cont iCloud, indiferent de câte dispozitive Apple deții. Desigur, Apple este bucuros să îți ofere mai mult spațiu de stocare pentru o taxă lunară de abonament la prețuri rezonabile competitive. Cu toate acestea, multe alte servicii de stocare în cloud oferă cantități mai generoase de stocare gratuită, care pot satisface nevoile tale, iar unele percep mult mai puțin dacă dorești să cumperi mai mult.

Deși nu există nicio îndoială că iCloud îți va oferi cea mai bună experiență pe iPhone – este încorporat în sistemul de operare, la urma urmei – multe servicii de stocare în cloud concurente oferă, de asemenea, aplicații pentru iPhone pentru a îți accesa fișierele și a face backup pentru fotografii.

Dropbox

Dropbox a fost unul dintre primele servicii principale de stocare în cloud care a apărut pe scenă. Compania a fost înființată la doar câteva luni după ce Steve Jobs a prezentat iPhone-ul original și este pe App Store din 2009 – cu mult peste un an înainte ca Apple să lanseze iCloud.

Inutil să spun că Dropbox rămâne unul dintre cele mai populare servicii cloud disponibile, cu peste 700 de milioane de utilizatori înregistrați. Pe lângă iPhone și iPad, oferă aplicații client pentru Windows, Mac, Linux și Android, astfel încât să puteți sincroniza și accesa fișierele de pe aproape orice dispozitiv pe care îl utilizați. Desigur, te poți conecta și la Dropbox pentru a accesa și vizualiza fișierele tale din orice browser web modern și pentru a partaja cu ușurință fișiere în siguranță cu alți utilizatori Dropbox sau cu oricine altcineva folosind linkuri private.

Aplicația pentru iPhone și iPad poate, de asemenea, să facă backup automat pentru fotografiile din biblioteca foto a dispozitivului dvs., stochându-le într-o structură simplă de fișiere și foldere pe care o puteți accesa cu ușurință de pe computer fără niciun software suplimentar. Ca bonus, aplicația mobilă include și un scanner de documente încorporat pentru a captura rapid chitanțele, tablele albe și alte documente.

Dezavantajul este că este unul dintre puținele servicii care oferă și mai puțin spațiu de stocare gratuit decât iCloud. Primești doar 2 GB, cu excepția cazului în care ești dispus să plătești pentru unul dintre planurile sale de stocare, care începe de la 2TB pentru 10 USD pe lună, atâta timp cât ești dispus să plătești anual. Este același cu planul iCloud+ de 2TB de la Apple, deși Dropbox îți permite să mergi mai departe cu un plan de 3TB pentru 199 USD pe an sau 20 USD pe lună.

Google One

Dacă ai deja un picior în ecosistemul Google – ca utilizator Gmail, de exemplu – atunci Google One poate fi de fapt o potrivire mai bună decât iCloud. Un Cont Google standard îți oferă 15 GB de spațiu de stocare gratuit. Este de trei orimai mult decât ce oferă Apple, deși acest lucru este împărtășit de toate serviciile tale Google, inclusiv de ceea ce este în căsuța ta poștală Gmail.

Pentru stocarea directă a fișierelor, există o aplicație Google Drive cu funcții complete, disponibilă pentru iPhone și iPad, care se leagă de aplicația Apple Files, plus Google Drive pentru Mac care se integrează cu Finder aproape la fel de bine ca iCloud. Cu toate acestea, unul dintre avantajele Google One față de majoritatea celorlalte servicii cloud este că poți utiliza acest spațiu de stocare și pentru serviciul Google Foto cu funcții complete. Google este unul dintre puținii furnizori de stocare în cloud cu funcții sofisticate de gestionare a fotografiilor, așa că este o alegere excelentă dacă cauți și o alternativă la iCloud Photos de la Apple.

Dacă ai nevoie de mai mult spațiu de stocare, poți opta pentru un plan de 100 GB pentru 2 USD pe lună, 200 GB pentru 4 USD pe lună sau 2TB pentru 10 USD pe lună – practic aceleași prețuri pe care Apple le percepe pentru stocarea iCloud. La fel ca iCloud, planurile Google One oferă alte câteva avantaje, inclusiv un serviciu VPN complet care depășește ceea ce oferă Apple iCloud Private Relay, plus acces la funcții avansate de editare în Google Foto.

Microsoft OneDrive

În timp ce iCloud este grozav pentru cei care sunt all-in pe produsele Apple, a fost întotdeauna o potrivire ușor incomodă dacă utilizezi un computer cu Windows. Pentru a fi corect, Apple face o treabă fantastică încercând să ofere o experiență Windows nativă cât mai mare cu iCloud pentru Windows, dar, la sfârșitul zilei, încă trebuie să folosești un software suplimentar.

Desigur, Microsoft are un răspuns la asta sub forma OneDrive, propriul său serviciu de stocare în cloud. OneDrive este la fel de perfect integrat în Windows 11 ca și iCloud în macOS, în timp ce aplicația OneDrive pentru iPhone și iPad se leagă de aplicația Apple Files încorporată pentru a facilita accesarea fișierelor din mers. De asemenea, poate face backup automat pentru fotografiile tale în cloud pentru acces ușor prin aplicația Windows Photos de pe computer.

Microsoft oferă aceeași alocație de spațiu de stocare gratuită de 5 GB ca iCloud, dar aceasta sare la 1 TB dacă optați pentru un abonament Microsoft 365. Nu este atât de greu de vândut pe cât pare, deoarece costă doar 7 USD pe lună sau 70 USD pe an pentru o persoană și include întreaga suită de aplicații Office a Microsoft – Word, Excel, Powerpoint, Outlook și multe altele. Și mai bine, poți obține un plan de familie Microsoft 365 pentru până la șase persoane pentru doar 10 USD pe lună, iar fiecare persoană primește propriul său spațiu de stocare OneDrive de 1 TB. Dacă ai nevoie de mai mult decât spațiul de stocare standard de 1 TB, poți adăuga până la 1 TB în plus în trepte de 200 GB pentru 1 USD per 100 GB.

Box

Box este un serviciu de stocare popular în rândul companiilor, dar oferă și câteva planuri personale bune și, deoarece este construit pentru nevoile întreprinderii, are și un nivel de fiabilitate solid.

Veți primi un spațiu de stocare ușor generos de 10 GB la nivelul gratuit, dar poți crește, deoarece Box organizează adesea promoții care oferă spațiu de stocare bonus pentru a face lucruri precum instalarea aplicației mobile pe iPhone. Abilitatea de a obține spațiu de stocare gratuit suplimentar face din Box o alegere rezonabil de economică, deoarece nivelurile plătite sunt considerabil mai scumpe decât concurența. Cel mai mic plan plătit oferă doar 100 GB de spațiu de stocare pentru 10 USD pe lună – și asta numai dacă plătești pentru un an în avans.

Pe lângă faptul că îți permite să stochezi și să accesezi fișiere, poți, de asemenea, să înregistrezi audio, să faci fotografii și să scanezi documente pe iPhone direct în aplicația Box, care le încarcă imediat în stocarea în cloud atâta timp cât ai o conexiune de date. Există, de asemenea, o funcție de captură continuă care deschide camera în mod implicit, de îndată ce deschizi aplicația Box, astfel încât să poți scana documentele imediat.

Cu toate acestea, adevăratul punct de vânzare al Box este numărul uluitor de integrări de aplicații de afaceri care ar putea face din aceasta o alegere ideală pentru profesioniști și freelanceri. Serviciul oferă suport pentru mai mult de 1.500 de aplicații, inclusiv lucruri precum încărcarea fișierelor direct pe Vimeo fără a fi nevoie să le descarci mai întâi pe computer sau partajarea în siguranță a fișierelor în aplicații de colaborare precum Slack sau Microsoft Teams.

SpiderOak CrossClave

SpiderOak a fost unul dintre primele servicii de stocare în cloud care a oferit criptare sofisticată la nivelul clientului pentru a garanta securitatea fișierelor tale prin ceea ce numește criptografie fără cunoștințe și de atunci a stat pe acest principiu.

În timp ce SpiderOak are de mult un serviciu de rezervă cunoscut sub numele de SpiderOak One, care este strict un serviciu desktop, compania nu mai oferă aplicații mobile pentru acesta. În schimb, a introdus CrossClave, o aplicație de stocare în cloud cu accent pe stocarea, partajarea și colaborarea în siguranță la fișiere. Aplicația este concepută exclusiv pentru încărcarea, partajarea și accesarea fișierelor și nu există deloc caracteristici legate de fotografie.

Cu toate acestea, este partajarea sigură unde CrossClave strălucește în mod deosebit. În timp ce majoritatea serviciilor cloud vă vor permite să partajați fișiere folosind un link, nu există nimic care să împiedice transmiterea sau scurgerea acestor linkuri. Funcția Airlock de la CrossClave partajează fișiere folosind link-uri și coduri de acces care sunt valabile doar pentru o perioadă limitată de timp și expiră după o singură utilizare.

Ca și Box, SpiderOak CrossClave este orientat în mare măsură către utilizarea în afaceri, dar compania oferă un plan gratuit cu 5 GB de stocare securizată pentru până la trei utilizatori, care ar putea fi util pentru familii sau echipe mici. Stocarea plătită începe de la 15 USD pe lună pentru 2TB, ceea ce este puțin mai scump decât concurența, deși spațiul de stocare suplimentar este disponibil la 10 USD pe lună pe terabyte.

În timp ce iCloud s-a alăturat recent grupului de criptare end-to-end, SpiderOak CrossClave este o alternativă utilă pentru cei care doresc confidențialitate și securitate de neegalat pentru stocarea fișierelor în cloud și partajarea lor în siguranță.

IDrive

Deși nu este la fel de complet ca unele dintre celelalte opțiuni, dar IDrive oferă cea mai bună valoare pe terabyte pe care o vei găsi de la un furnizor de stocare în cloud consacrat.

Primești doar 10 GB gratuit, planul standard îl ridică la 5 TB pentru doar 5 USD pe lună. Sunt disponibile planuri mai mari dacă ai nevoie de mai mult spațiu de stocare – la fel de mult ca 5TB pentru aproximativ 30 USD pe lună. Există, de asemenea, un plan „mini” care îți oferă 100 GB spațiu de stocare pentru doar 2,95 USD pe an.

Problema este că IDrive este în primul rând un serviciu de rezervă. Nu este cu adevărat conceput pentru a stoca și sincroniza fișierele tale de zi cu zi pentru a fi utilizate pe mai multe dispozitive. Aplicația IDrive iPhone va face copii de rezervă pentru fotografiile, videoclipurile, contactele și calendarul tău, permițându-ți, de asemenea, să accesezi fișierele pentru care ai făcut copii de rezervă de pe computer, chiar dacă nu poți încărca fișiere individuale de pe iPhone. Există, de asemenea, o aplicație separată IDrive Photo Backup, care se concentrează mai ales pe copierea și răsfoirea fotografiilor și videoclipurilor tale pe IDrive. Nu este la fel de complet cu funcții precum iCloud sau Google Photos, dar își face treaba dacă ești mai ales preocupat de vizualizarea fotografiilor dvs.

Cu toate acestea, dacă ești în căutarea unei modalități accesibile de a îți face backup pentru datele, IDrive este greu de învins și oferă, de asemenea, criptare opțională cu chei private pentru a îți securiza datele de pe serverele IDrive cu o cheie de acces pe care numai tu. o cunoaști.