Întoarcerea într-o intersecție semaforizată. Când este permisă și ce amendă riști dacă încalci regulile

Când este permisă întoarcerea într-o intersecție semaforizată

Potrivit Codului Rutier, șoferii pot întoarce într-o intersecție semaforizată dacă nu există indicatoare sau marcaje care interzic această manevră.

Conducătorul auto trebuie să se încadreze corespunzător, de regulă pe banda destinată virajului la stânga, și să semnalizeze din timp intenția de a schimba direcția de mers. În plus, este obligat să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus și pietonilor aflați în traversare.

În cazul în care intersecția este prevăzută cu un semafor separat pentru virajul la stânga, întoarcerea poate fi efectuată doar atunci când semnalul verde permite această direcție.

Un alt aspect important este că manevra trebuie realizată dintr-o singură mișcare. Șoferul nu are voie să dea cu spatele în intersecție pentru a-și corecta poziția sau pentru a finaliza întoarcerea.

Situațiile în care manevra este interzisă

Întoarcerea nu poate fi efectuată dacă există indicatorul „Întoarcerea interzisă” sau dacă semnalizarea rutieră nu permite virajul la stânga.

De asemenea, șoferii nu au voie să încalce marcajul longitudinal continuu pentru a întoarce vehiculul, chiar dacă semaforul este verde. Nici săgețile de direcționare aplicate pe benzile de circulație nu pot fi ignorate.

Manevra este interzisă și atunci când dimensiunile intersecției nu permit efectuarea întoarcerii dintr-o singură mișcare. Dacă spațiul este insuficient și este necesară repoziționarea mașinii prin mers înainte și înapoi, șoferul trebuie să renunțe la întoarcere.