Întoarcerea într-o intersecție semaforizată. Când este permisă și ce amendă riști dacă încalci regulile
Mulți șoferi cred că întoarcerea într-o intersecție semaforizată este interzisă în orice situație. Alții sunt convinși că pot efectua manevra ori de câte ori semaforul indică culoarea verde. În realitate, regulile din Codul Rutier 2026 sunt mai nuanțate și depind de indicatoarele rutiere, marcajele de pe carosabil și configurația intersecției.
Prezența unui semafor nu înseamnă automat că întoarcerea este interzisă. Există situații în care manevra poate fi efectuată legal, însă numai dacă sunt respectate anumite condiții.
Când este permisă întoarcerea într-o intersecție semaforizată
Potrivit Codului Rutier, șoferii pot întoarce într-o intersecție semaforizată dacă nu există indicatoare sau marcaje care interzic această manevră.
Conducătorul auto trebuie să se încadreze corespunzător, de regulă pe banda destinată virajului la stânga, și să semnalizeze din timp intenția de a schimba direcția de mers. În plus, este obligat să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus și pietonilor aflați în traversare.
În cazul în care intersecția este prevăzută cu un semafor separat pentru virajul la stânga, întoarcerea poate fi efectuată doar atunci când semnalul verde permite această direcție.
Un alt aspect important este că manevra trebuie realizată dintr-o singură mișcare. Șoferul nu are voie să dea cu spatele în intersecție pentru a-și corecta poziția sau pentru a finaliza întoarcerea.
Situațiile în care manevra este interzisă
Întoarcerea nu poate fi efectuată dacă există indicatorul „Întoarcerea interzisă” sau dacă semnalizarea rutieră nu permite virajul la stânga.
De asemenea, șoferii nu au voie să încalce marcajul longitudinal continuu pentru a întoarce vehiculul, chiar dacă semaforul este verde. Nici săgețile de direcționare aplicate pe benzile de circulație nu pot fi ignorate.
Manevra este interzisă și atunci când dimensiunile intersecției nu permit efectuarea întoarcerii dintr-o singură mișcare. Dacă spațiul este insuficient și este necesară repoziționarea mașinii prin mers înainte și înapoi, șoferul trebuie să renunțe la întoarcere.
Ce obligații are șoferul
Întoarcerea este considerată o manevră de schimbare a direcției de deplasare, motiv pentru care conducătorul auto trebuie să se asigure temeinic înainte de a o efectua.
Semnalizarea stângă trebuie activată din timp, iar șoferul trebuie să verifice că nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic, inclusiv bicicliștii și pietonii.
Dacă traficul din sens opus beneficiază simultan de culoarea verde a semaforului, prioritatea aparține vehiculelor care circulă înainte, iar șoferul care întoarce este obligat să le cedeze trecerea.
Ce sancțiuni pot fi aplicate
Executarea unei întoarceri într-un loc unde manevra este interzisă poate atrage amenzi și puncte de penalizare.
Valoarea sancțiunii diferă în funcție de abaterea constatată. Dacă sunt încălcate și alte reguli, precum nerespectarea unui indicator, traversarea liniei continue sau neacordarea de prioritate, amenda poate crește considerabil.
În cazul unei întoarceri neregulamentare simple, sancțiunea poate ajunge la câteva sute de lei. Dacă sunt încălcate mai multe prevederi din Codul Rutier, amenda poate depăși 4.000 de lei, iar în anumite situații permisul de conducere poate fi suspendat.
Din acest motiv, înainte de a întoarce într-o intersecție semaforizată, șoferii trebuie să verifice cu atenție indicatoarele, marcajele și condițiile de trafic pentru a evita sancțiunile și eventualele incidente rutiere.