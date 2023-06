Alte ajutoare de la stat: Guvernul s-a gândit să le dea bani cash acestor români

Pe fondul unor situații nefericite și excepționale ce au apărut de curând, Guvernul a decis să mai bage o dată mâna în vistierie și să lanseze noi ajutoare pentru unii români.

Este vorba despre conaționalii noștri ce au fost afectați de inundațiile produse în mai multe județe din țară, în ultima perioadă.

Numeroși români au în acest moment gospodăriile afectate, mai mult sau mai puțin, de viiturile nemiloase apărute ca urmare a ploilor abundente din ultima vreme.

Guvernul spune că e conștient de faptul că e necesară o intervenție de urgență. Nu se pune problema în clipa de față de bani pentru refacerea gospodăriilor, ci de sume de bani care să reprezinte un ajutor de urgență, fiindcă în astfel de momente unii oameni mai rămân doar cu hainele de pe ei, reușind să salveze foarte puține bunuri, iar banii sunt foarte necesari, mai ales dacă vin spre ei cât mai repede.

Cine primește noile ajutoare de la stat

Tocmai de aceea, ministrul Muncii, Marius Budăi, tocmai a conturat modalitatea prin care guvernanții se pregătesc să dea o mână de ajutor nefericiților ce sunt în aceste clipe lăsați poate pe drumuri din cauza viiturilor.

Guvernantul a subliniat, în primul rând, că ajutorul financiar trebuie să ajungă într-un termen cât mai scurt la beneficiari, astfel încât să fie cât mai de folos pentru ei.

„Pe lângă alte măsuri de sprijin decise de premierul României, am luat decizia ca la prima ședință de Guvern să promovez o Hotărâre de Guvern care să vină în sprijinul cetățenilor afectați și deja necăjiți, să acordăm niște ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite.

Important este că o să schimb un pic paradigma aici, la fel cum am făcut și în 2019, când am avut onoarea să fiu prima dată ministru, și prin această Hotărâre de Guvern voi pune toată suma la dispoziție pe acest an, astfel încât ulterior, doar printr-o notă de ministru, fără să mai fie nevoie de altă Hotărâre de Guvern, să putem repartiza sumele acestea mult mai repede”, a spus oficialul.