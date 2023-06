Anunț major despre aceste pensii din România. Se întâmplă până la 30 iunie 2023, vestea dată de Marius Budăi

Marius Budăi, ministrul Muncii, a făcut un anunț major despre aceste pensii din România. Românii vor fi mulțumiți, întrucât cea mai arzătoare problemă a pensiilor va fi rezolvată până la 30 iunie 2023. Care este vestea dată de Marius Budăi.

Ministrul Muncii Marius Budăi este ministrul Muncii în guvernul Marcel Ciolacu după ce rotativa guvernamentală s-a produs, acesta înlocuindu-l la șefia Executivului pe Nicolae Ciucă.

Astfel, Marius Budăi se află la al treilea mandat de ministru și spune că are emoții mari, dezvăluind că acest lucru se datorează presiunii imense la care este supus dorind să îndeplinească promisiunile făcute tuturor românilor, dar mai ales pensionarilor.

”Am avut onoarea să fiu azi la a treia depunere de jurământ. E mult de muncă să fii demnitar în statul român, dar eu o văd ca pe o onoare să ai ocazia să îți pui la lucru experiența de 25 de ani în domeniul social.

Simt greutatea acestei funcții pentru că sunt un copil simplu, crescut de mama și de bunici și știu cu ce speranțe și așteptări se uită la noi românii.

S-a schimbat și poziționarea președintelui față de PSD, pentru că am demonstrat că avem tăria să trecem peste anumite momente în folosul țării. În pandemie, tot noi, PSD, am înțeles ce se întâmplă și am investit guvernul Orban. Dar după aia nu putem să lăudam pe cineva, când un bunic stătea la un colă al blocului și pândea să intre în bloc, ca să nu ia amendă. Nu pot să nu critic așa ceva”, a declarat, în deschiderea discuţiei cu Victor Ciutacu, Marius Budăi.