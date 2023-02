Aliatul lui Putin cere extinderea războiului în Europa. Ce țară NATO se află pe hartă după Ucraina

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, un aliat apropiat al Kremlinului, lansează noi amenințări la adresa unei țări NATO, pe care o avertizează cu invazia după ce Rusia va învinge Ucraina. Președintele Republicii Cecenia a scris într-o postare pe Telegram că Moscova ar trebui să „denazifice și să demilitarizeze” Polonia.

Kadîrov confirmă „intenția” de a invada Polonia

Kadîrov a susținut că „personal” are intenția de a invada această țară, iar mai apoi „întreaga Europă”: „Ca parte a sprijinului acordat Ucrainei, Varșovia a reușit să își epuizeze propriile resurse militare, iar acum este confuză: ce se întâmplă dacă, după finalizarea cu succes a operațiunii militare speciale, Rusia începe să denazifice și să demilitarizeze următoarea țară? La urma urmei, după Ucraina, Polonia este pe hartă! Sincer, eu personal am o astfel de intenție și am declarat, în repetate rânduri, că lupta împotriva satanismului ar trebui să continue în întreaga Europă și, în primul rând, pe teritoriul Poloniei”.

Aliatul lui Putin dezvăluie când se va încheia războiul din Ucraina

Înainte de a-și publica amenințările în mediul online, Ramzan Kadîrov a acordat un interviu lui Ahmed Dudaev, ministrul Politicii naționale, relațiilor externe, presei și informațiilor din republica nord-caucaziană, în care a relatat că războiul din Ucraina se va încheia anul acesta, apoi țările europene vor fi nevoite să coopereze cu Federația Rusă.

„Operațiunea (militară) specială se va încheia înainte de sfârșitul acestui an. Țările europene vor recunoaște că au greșit, Occidentul va cădea în genunchi și, ca de obicei, țările europene vor trebui să coopereze cu Federația Rusă în toate domeniile. Nu ar trebui să existe și nu va exista niciodată o alternativă la acest lucru”, a spus aliatul lui Putin.

Polonia are nevoie de referendum

Potrivit liderului cecen, Polonia are nevoie de un referendum, pentru care Rusia ar putea oferi „asistență organizațională”: „După părerea mea, această regiune a Poloniei a câștigat un statut special de independență și există o mare nevoie de un referendum, în timpul căruia Rusia poate oferi asistență organizațională”, după care a continuat: „Întreabă, Polonia, întreabă-ți stăpânii”.

Nu este prima dată când Kadîrov sugerează că Polonia ar trebui să fie următoarea pe lista de război a Moscovei. În luna mai a anului trecut, el a transmis că poate invada această țară „în șase secunde”, dacă se dă comanda.