„Diablo IV” Season 2 este mai aproape decât crezi: când îl vei putea juca

Al doilea sezon din „Diablo IV” sosește pe 17 octombrie. Season of Blood va prezenta vampiri.

Blizzard Entertainment a lansat trailerul celui de-al doilea sezon al lui Diablo IV împreună cu anunțul că va sosi pe 17 octombrie. Potrivit IGN, Rod Fergusson, care supraveghează dezvoltarea francizei, spune că jucătorii vor obține puteri de vampir și se vor confrunta cu un lord vampir în noua linie de misiuni în timpul nopții de deschidere a Gamescom 2023. Sezonul 2 al jocului de acțiune online este numit „Sezonul sângelui”, pentru că, da, are vampiri.

Diablo IV Season 2 se lansează pe 17 octombrie

Gemma Chan, actor și producător care a jucat în Eternals and Crazy Rich Asians, îi dă vocea companionului vânător de vampiri Erys, care conduce lupta împotriva noii amenințări din universul jocului. Noul sezon va prezenta, de asemenea, cinci personaje de joc noi care revin, precum și actualizări ale recompenselor de renume, stocarea pietrelor prețioase și depozite, astfel încât pietrele prețioase să nu mai ocupe spațiu, precum și efectele de rezistență și stare.

Povestea principală a Diablo IV care a apărut la începutul acestui an a prezentat o poveste care are loc la zeci de ani după sfârșitul lui Diablo III: Reaper of Souls. Astfel, jocul îl pune pe jucător în pielea unui rătăcitor care, din anumite circumstanțe, trebuie să meargă acum după Lilith. Dacă nu ești în temă, aceasta este fiica lui Mephisto, care a fost prezentată în mod proeminent în Diablo II ca unul dintre personajele rele principale pe care jucătorul trebuie să le învingă.

Diablo IV a devenit cel mai vândut joc în iunie când a apărut, iar Fergusson a spus că jocul, cu primul sezon care este încă în desfășurare, are 12 milioane de jucători. Va trebui să așteptăm și să vedem dacă al doilea sezon va adăuga mai mulți jucători la acel număr. Deocamdată, fanii pot urmări trailerul de mai jos: