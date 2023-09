Ajutorul mult sperat pentru cei cu pensii sub 1.500 de lei. Casa de Pensii a anunțat calculele pentru majorarea ajutoarelor de 500, 400 și 300 de lei

Într-un moment în care pensionarii cu venituri mici se confruntă cu numeroase provocări financiare, șeful Casei de Pensii a anunțat un program de sprijin financiar pentru această categorie de persoane. Ajutorul are scopul de a aduce un plus de confort și securitate în viața vârstnicilor care primesc pensii lunare sub 1.500 de lei.

Cu câteva luni în urmă, șeful Casei de Pensii a dezvăluit planurile de acordare a unui ajutor financiar pentru vârstnicii cu pensii sub 1.500 de lei. Această inițiativă a fost bine primită de către comunitatea de pensionari, care aștepta cu nerăbdare detalii suplimentare. În cele din urmă, acestea au fost stabilite și comunicate public.

Condițiile pentru a beneficia de ajutoare sunt clare și se bazează pe cuantumul pensiei. Persoanele care primesc o pensie lunară sub 1.500 de lei vor primi un ajutor financiar de 500 de lei în luna octombrie. Este o veste bună pentru acești vârstnici, deoarece sprijinul financiar suplimentar poate face o diferență semnificativă în bugetul lor.

Pentru pensionarii care primesc între 1.500 și 2.500 de lei lunar, ajutorul se situează la 400 de lei în luna octombrie. Astfel, și această categorie de pensionari va beneficia de o injecție financiară binevenită pentru a face față cheltuielilor curente sau pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

Cei cu pensii între 2.500 și 3.000 de lei nu sunt uitați nici ei. Această categorie de pensionari va primi un ajutor de 300 de lei în luna octombrie. Cu toate că suma poate părea mai mică în comparație cu cei cu pensii mai mici, aceasta poate totuși avea un impact semnificativ pentru vârstnici.

Ajutorul din partea statului pentru vârstnicii cu pensii mici

Un aspect interesant al acestui ajutor financiar este faptul că se acordă în două tranșe egale, în luna ianuarie și în luna octombrie. Astfel, acești bani suplimentari pot contribui la stabilizarea finanțelor pe parcursul întregului an.

În ceea ce privește pragul de 3.000 de lei pentru acordarea acestor ajutoare, el a fost stabilit cu grijă pentru a asigura sustenabilitatea bugetului de asigurări sociale de stat. Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a subliniat că această sumă a fost aleasă luând în considerare realitățile bugetare și veniturile provenite din contribuțiile de asigurări sociale. Astfel, ajutorul financiar pentru vârstnici reprezintă un efort concertat al statului pentru a veni în întâmpinarea celor care depind în mod direct de pensii mici pentru a-și asigura necesitățile de bază.

Pe lângă aceste ajutoare lunare, există și alte aspecte relevante pentru pensionari în România. Unul dintre ele este opțiunea de a cumpăra vechime în muncă pentru a mări cuantumul pensiei. Cu toate acestea, costul pentru un an de vechime este de 9.000 de lei.

Până recent, termenul limită pentru achiziționarea vechimii în muncă era stabilit la 31 august 2023. Cu toate acestea, în urma unei decizii din partea Ministerului Muncii și a Solidarității Sociale, această dată a fost prelungită până pe 31 decembrie 2024. Acest lucru oferă oportunitatea suplimentară pentru cei care doresc să-și mărească pensiile și să își asigure un viitor mai stabil din punct de vedere financiar.