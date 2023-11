„AI” este cuvântul anului 2023, potrivit dicționarului Collins. Cum reflectă această victorie realitatea în care trăim

În 2023, interesul la nivel global pentru inteligența artificială (AI) a fost atât de mare încât toată această situație a dus la intensificarea discuțiilor privind viitorul acestei tehnologii, dar și cum se va raporta la existența noastră.

Dezbaterile s-au concentrat, în special, pe întrebarea dacă AI va aduce beneficii sau va conduce la o posibilă distrugere apocaliptică a tot ceea ce cunoaștem.

Ca urmare a acestui interes, editorii dicționarului Collins au decis să desemneze „AI” drept „cuvântul anului” pentru 2023, potrivit bbc.com și The Guardian.

Ce spune ChatGPT despre victoria AI

Termenul „AI” a fost utilizat de patru ori mai des în 2023, fapt menționat de editori. În competiția pentru „cuvântul anului” au fost luate în considerare și alte cuvinte, precum „ultraprocesat”, spre exemplu.

Cu toate acestea, directorul Collins, Alex Beecroft, a subliniat că „AI” a fost subiectul principal de discuție în acest an, în cazul majorității dintre noi.

Pentru a afla ce părere are „câștigătorul”, l-am întrebat pe ChatGPT ce părere are. Iată ce a zis bot-ul de inteligență artificială: „Este interesant să observăm că „AI” a fost desemnat cuvântul anului pentru dicționarul Collins în 2023. Acest lucru reflectă importanța tot mai mare pe care inteligența artificială o are în lumea noastră contemporană.

Această tehnologie a evoluat rapid și a devenit o parte integrală a vieții noastre de zi cu zi, influențând domenii variate, de la tehnologie și știință până la afaceri și societate.

Prin urmare, alegerea „AI” drept cuvântul anului ilustrează preocupările și conversațiile actuale despre impactul acestei tehnologii, beneficiile sale și posibilele provocări pe care le poate aduce.”

Ce alte cuvinte au concurat strâns cu inteligența artificială

Cuvântul anului reflectă, de obicei, preocupările și tendințele unei anumite perioade, ceea ce este, de asemenea, cazul și aici.

În 2022, „permacriză” a fost desemnat cuvântul anului, reflectând instabilitatea din scena politică britanică. În anii precedenți, „NFT” (jetoane nefungibile) și „lockdown” au primit acest titlu.

Alte cuvinte considerate numai bune pentru a fi desemnate „cuvântul anului 2023” au inclus „bazball”, „debanking”, „deinfluencing”, „greedflation”, „nepo baby”, „semaglutide”, „ultraprocessed” sau „ulez”.

