Adevărul despre Nicolae Ceaușescu, într-un nou documentar revoluționar. Ce secrete scoate la iveală „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”

Nicolae Ceaușescu, care a condus România ca lider absolut între 1965 și 1989, a traversat în ultimii săi ani o perioadă de grea suferință din cauza bolilor. Totuși, regimul său a ținut starea sa de sănătate departe de ochii publicului.

Cu toate că lupta cu diverse afecțiuni, dictatorul a încercat să păstreze o imagine de om puternic, fără să lase să transpire vreo slăbiciune.

Vezi și: Ce s-a ales de cei trei copii ai lui Ceaușescu după ’89: doar unul mai trăiește

Documentarul care face lumină

Documentarul „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator” dezvăluie noi declarații ale apropiaților lui Nicolae Ceaușescu și documente până acum necunoscute.

Printre acestea se regăsește și un dosar referitor la fostul doctor personal al liderului comunist, Abraham Scheckter.

Scheckter ar fi fost implicat într-o sinucidere misterioasă, căzând de la etajul 6 al Spitalului de Urgență din București. Similitudinile cu seria de morți suspecte din Rusia contemporană accentuează enigma acestui caz.

Misterul sinuciderii este adâncit de dispariția tuturor însemnărilor sale privind starea de sănătate a lui Nicolae Ceaușescu. Acest lucru alimentează, evident, speculații și suspiciuni cu privire la natura legăturii sale cu regimul comunist.

În plus, familia lui Sheckter a dispărut ulterior în Israelul.

„Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator” va putea fi vizionat în întregile pe platforma de streaming Voyo.

Vezi și: De ce tabloul pierdut al lui Ceaușescu valorează 50 de milioane de euro: dictatorul i l-a dăruit unei actrițe pentru care făcuse o pasiune

Ce spune fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu despre dictator

Documentarul, prin dezvăluirile sale, aduce în prim-plan aspecte neelucidate și evenimente întunecate care au rămas până acum în umbra istoriei.

„Eu am vorbit cu medicul lui, medicul urolog… Și mi-a spus că oricum ( am vorbit cu el despre starea de sănătate a lui și înainte de 89, dar după 89, când am vorbit cu medicul urolog care-l îngrijea pentru partea de prostată), spunea că ,oricum, Ceaușescu din punct de vedere al resurselor energetice era epuizat, aproape tot organismul. Și la bilanțul energetic, la fel – mai mult de un an jumătate, doi, nu mai trăia”, a declarat Constantin Boștină, fostul secretar al lui Nicolae Ceaușescu, potrivit Știrile PRO TV.

Vezi și: Femeia ‘vândută’ de Ceaușescu în cea mai periculoasă țară din lume, ca la târgul de sclavi: nu vrea să revină în România nici azi