Adevăratul motiv al despărțirii dintre Shakira și Gerard Pique. Ce a descoperit presa spaniolă

Despărțirea dintre Shakira și Gerard Pique după o relație de 12 ani a făcut înconjurul lumii. La aproape doi ani de la separare, presa spaniolă ar fi aflat motivul dureros pentru care solista columbiană a decis să renunțe la relația cu fostul fundaș al Barcelonei, Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

De ce s-a despărțit Shakira de Pique

Shakira, în vârstă de 46 de ani, și Gerard Pique, în vârstă de 36 de ani, și-au anunțat despărțirea în 2022, după 12 ani de relație, din cauza infidelității fostului fotbalist. După separare, artista din Columbia s-a mutat la Miami, împreună cu cei doi băieți ai cuplului, Milan (10 ani) și Sasha (7). La aproape doi ani de la separare, presa spaniolă dezvăluie adevăratul motiv al rupturii dintre cei doi.

În cadrul unei emisiuni televizate, Gossip No Like, s-a vorbit despre faptul că Shakira ar fi fost însărcinată cu o fetiță, în urma unei inseminări in vitro, și a pierdut copilul când a aflat că Gerard Pique o înșală. Cântăreața sud-americană ar fi făcut o infecție bacteriană, toxoplasmoză, care i-a afectat grav sarcina.

Gerard Pique nu ar fi fost prea marcat de situația delicată în care se găsea partenera sa și și-a continuat relația cu Clara Chia Marti, o studentă de 23 de ani, care lucrează la compania lui. Contactați pentru a verifica informația, nici fostul fotbalist, nici popstarul nu au dezmințit, dar nici nu au confirmat.

”Când Shakira a descoperit infidelitatea, a crezut că este doar ceva temporar, a discutat cu Gerard și și-a dorit să continue relația cu el. Cei doi au încercat să-și salveze legătura. Când a aflat, Clara Chia a decis să meargă mai departe și să-și vadă de viață. S-a întâlnit cu alt bărbat și Pique a fost gelos, alegând să rămână lângă Clara Chia”, a dezvăluit jurnalista Marisa Martin-Blazquez pentru Marca.

Shakira, condamnată pentru fraudă fiscală

Shakira a fost condamnată la trei ani de închisoare și obligată să achite o amendă de 7,3 milioane de euro. Faimoasa cântăreață columbiană a recunoscut în fața autorițăților că a fraudat visteria spaniolă cu 14,5 milioane. Pedeapsa este cu suspendare și, pe lângă amendă, artista va trebui să returneze și banii nedeclarați din perioada respectivă.

Avocații Shakirei au ajuns la o înțelegere în utimul moment cu acuzarea, care a cerut ca artista să facă opt ani și două luni de detenție și să suporte o amendă de 23,5 milioane de euro. Dar recunoșterea faptei i-a adus reducerea substanțială a condamnării și a sumei de plătit către statul spaniol.

Prima replică al lui Pique pentru Shakira după despărțire

În luna noiembrie, Gerard Pique a făcut primele declarații despre despărțirea de Shakira, la care nimeni nu se aștepta. Sportivul a oferit detalii incendiare despre fosta lui parteneră de când s-a aflat că nu mai formează un cuplu.

Într-un interviu oferit postului de radio catalan RAC1, fostul fotbalist a mărturisit că a fost o perioadă grea pentru el în ultimii doi ani, dar a preferat să ignore răutățile din jur.

