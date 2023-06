Actorul român care joacă într-un film străin: Dragoș Bucur a împărțit platourile de filmări cu Ice Cube și Kevin Hart

Ride Along este un film american de acțiune din 2014, regizat de Tim Story, cu Ice Cube și Kevin Hart. În acest film străin joacă și actorul român Dragoș Bucur.

Filmul Un polițist și jumătate îl prezintă pe Ben Barber (Kevin Hart), un agent de securitate care trebuie să-i demonstreze fratelui ofițer de poliție al prietenei sale, James Payton (Ice Cube), că este demn să se căsătorească cu ea. În timpul patrulei de 24 de ore din Atlanta, Ben este implicat accidental în vânătoarea lui James pentru un traficant de arme, Omar (Laurence Fishburne).

Astfel, un tip căruia-i turuie gura încontinuu ține neapărat să meargă măcar o dată în patrulare pe străzile din Atlanta cu fratele iubitei sale, un polițist căruia-i sare țandăra foarte ușor. Odată ce acesta acceptă să fie însoțit de (probabil, spre disperarea lui) viitorul lui cumnat, cel din urmă se vede nevoit să facă tot posibilul să supraviețuiască în cele mai nebunești 24 de ore din viața lui.

Dragoș Bucur a jucat în comedia Ride Along

Filmul a fost produs de Relativity Media, Cube Vision Productions și Universal Pictures și distribuit de Universal Pictures. După două premiere în Atlanta și Los Angeles, filmul a fost lansat în întreaga lume pe 17 ianuarie 2014. O continuare, Ride Along 2, a fost lansată pe 15 ianuarie 2016.

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai cunoscuți actori români de la ei. El este foarte cunoscut și în afară. În 2014, a apărut pe marile ecrane alături de Ice Cube și Kevin Hart în comedia americană Ride Along. Filmul a doborât multe recorduri, numărând încasări peste medie, aproximativ 41 de milioane de dolari. Dragoș a jucat rolul unui mafiot sârb și nu s-a lăsat mai prejos față de de partenerii lui celebri.

Actorul român Dragoș Bucur a mai apărut în mai multe producții americane în cei peste zece ani de activitate ai săi. The Way Back este una memorabilă. În filmul lui Peter Weir, actorul nostru român a jucat alături de Colin Farrell și Ed Harris. În acest film mai joacă și Alexandru Potocean. De asemenea, Dragoș Bucur a mai luat un rol și în Youth Without Youth. Este vorba despre o dramă fantastică regizată de Francis Ford Cappola.