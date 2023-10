Acest joc cu aspect superb îți permite să controlezi o colonie de furnici fotorealiste: Ce știm despre Empire of the Ants

Lumea furnicilor este una misterioasă, deoarece încă învățăm lucruri noi despre cea mai populată insectă de pe Pământ. În curând, vom putea obține o abordare mai practică cu cei care ne ruinează picnicul tuturor, datorită viitorului simulator de insecte Empire of the Ants. Jocul se bazează pe seria de cărți de succes SF, Empire of the Ants: A Novel Mass Market Paperback, și te face să controlezi o furnică eroică, pentru a-ți proteja colonia masivă.

Empire of the Ants are un nou trailer

Editorul Microids și dezvoltatorul Tower Five tocmai au lansat un trailer și acestea sunt probabil cele mai fotorealiste furnici văzute vreodată într-un joc video. De fapt, întregul trailer este plin de detalii uimitoare, ceea ce are sens, având în vedere că titlul a fost construit folosind puternicul Unreal Engine 5 de la Epic Games. În plus, nu sunt doar una sau două furnici pe ecran, deoarece filmările din joc arată sute de insecte harnice care își fac treaba, cu o pădure fotorealistă până la pietricele și murdăria de pe podea.

În ceea ce privește jocul, dezvoltatorii îl aseamănă cu un titlu de strategie în timp real, cu niște aventuri la persoana a treia. Creatorii spun că „planificarea strategiei, explorarea, abilitățile de luptă, dar mai ales, înființarea de alianțe locale pentru animale sălbatice vor fi necesare pentru a supraviețui numeroaselor provocări care ne așteaptă”.

Jocul se lansează la anul

Dezvoltatorii oferă niveluri de dificultate scalabile pentru a se potrivi jucătorilor cu abilități diferite, un ciclu zi-noapte și un joc care se schimbă în funcție de sezon. Fiecare sezon va prezenta jucătorilor atribute diferite, adăugând câteva elemente RPG ușoare, având un impact asupra „vitezei, rezistenței, avantajelor și multe altele”, potrivit informațiilor furnizate de către Engadget.

Nu există încă o dată de lansare, cel mult știm că se va lansa în anul 2024, dar jocul vine atât pe PC, cât și pe console (probabil PS5 și Xbox S/X). Ca referință, Publisher Microids a lansat anterior o adaptare la scară mai mică a Empire of the Ants, în 2000. Dezvoltatorii Tower Five au lucrat anterior la jocul de strategie Lornsword Winter Chronicles și la remake-ul din 2020 al lui XIII.