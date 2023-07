Această familie de români a muncit 20 de ani în Italia, dar tot acasă a dat lovitura: ideea unică de afaceri care le aduce bani grei azi

Sunt tot mai dese poveștile de succes ale românilor noștri ce revin acasă după ani de zile de muncă în străinătate și reușesc să pună aici pe picioare idei de afaceri inedite și prospere, care să îi facă fericiți alături de familie, nu printre străini departe.

De data aceasta este vorba despre familia Scurtu, care s-a întors în țară după două decenii de muncă în Italia și a reușit să pună aici bazele unui business cel puțin interesant, cu mare potențial și perspective de viitor.

Este vorba despre un nou Punct Gastronomic Local, ”La Victorița lu’ Ilie”, deschis în Bistrița-Năsăud, la Sângeorz-Băi, în Cormaia.

Soțul povestește despre istoria de viață a familiei sale și cum ani de zile a încercat să-și găsească rostul în lume, fiind în căutarea unui trai mai bun. Împreună cu soția, domnul Ilie Scurtu povestește prin câte a trecut, câtă muncă și trudă a adunat în anii săi de viață, pentru a ajunge acum să se bucure de un trai liniștit, în țara lui, alături de cei dragi.

Acești români au știut ce să facă cu banii strânși în Italia, după 21 de ani de muncă

”Imediat după Revoluție, am plecat în Germania, apoi 21 de ani am stat în Italia cu soția. Eu am muncit agent de pază în turism și soția mea a urcat tot în turism. Ne-am hotărât să ne tragem către casă că-i mai bine, ne-am săturat să trăim printre străini. Am avut pământul moștenire de la socri și ne-am hotărât să deschidem o afacere familială. Am început să o ridicăm acum trei ani și am botezat-o La căsuța lui Ilie.

Tot ce se vede am făcut eu cu soția. Părinții mei au fost cei mai mari constructori de pe Valea Someșului și eu am învățat să zidesc de la ei. Înainte de Revoluție, eu lucram ca șofer, iar în timpul liber mă ocupam și de construcții de case, de biserici, de toate făceam cu familia. Așa că am ridicat noi căsuța asta în stil tradițional ca să nu se piardă obiceiurile locului. Am folosit materiale de calitate, ne-am folosit banii adunați din munca în străinătate și am investit. Tot ce e în interior, bucătării, paturi, toate-s aduse din Italia (…)

Eu cu soțul meu am muncit zi lumină să facem aici ceva pentru viitor, pentru noi. Nu am avea nevoie, dar ceva trebuie să facem. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și doamnei Maria Bidian de la Bistrița Bârgăului care are deja un Punct Gastronomic Local”, a spus Ilie Scurtu (62 de ani), după cum scrie timponline.ro.

Domnul Scurtu își așteaptă cu drag oaspeții, ale căror papile gustative vor fi răsfățate ca odionioară, așa cum boierii își umpleau mesele cu toate bunătățile pământului: