Abonamentul la Facebook, mai problematic decât ai crede. De ce este exagerat prețul ca să scapi de reclame

Controversatul abonament fără reclame al lui Meta se confruntă cu un control atent din partea activiștilor UE pentru confidențialitate. Prețul abonamentului de 9,99 euro pe lună ar fi disproporționat cu valoarea datelor de urmărire pe Facebook.

Problemele abonamentului la Facebook

În încercarea de a respecta regulile de confidențialitate actualizate în Europa, Meta a oferit recent utilizatorilor Facebook și Instagram din regiune un ultimatum. Ei fie trebuiau să accepte să primească reclame direcționate, fie să se înscrie pentru un abonament de zece euro pe lună pentru fiecare aplicație (sau să înceteze cu totul să le folosească). Acest lucru le-ar oferi utilizatorilor posibilitatea de a renunța la urmărirea reclamelor, dar ar trebui să plătească o sumă importantă pentru a face acest lucru.

Acum, un grup de confidențialitate austriac, numit noyb, a depus o plângere împotriva acțiunilor lui Meta, în numele unui client aflat în dificultate financiară. Grupul a declarat că prețul abonamentului este disproporționat cu valoarea pe care o primește Facebook, deci este efectiv o alegere falsă pentru utilizatorii fără mijloacele de a plăti un abonament.

„Peste 20% din populația UE este deja expusă riscului de sărăcie”, a scris fondatorul noyb, conform avocatului UE pentru confidențialitate, Max Schrems. „Pentru reclamantul în cazul nostru, ca și pentru mulți alții, un astfel de sistem ar însemna să plătească chiria sau să aibă intimitate”.

Vezi și: Facebook și Instagram, cu abonament în Europa. Cât plătești din noiembrie, ce câștigi în plus

Plătești dacă vrei confidențialitate

Citând datele proprii ale Meta, noyb a spus că venitul mediu al companiei per utilizator în Europa a fost de 16,79 USD între T3 2022 și T3 2023, sau aproximativ 62,88 EUR per utilizator. Cu toate acestea, intenționează să seteze un minim de 120 EUR pe an (mai mult dacă te înscrii pe un smartphone) sau până la 251,88 EUR (275,88 USD) pentru a avea atât Instagram, cât și Facebook.

„Legislația UE impune ca consimțământul să fie liberul arbitru real al utilizatorului. Contrar acestei legi, Meta percepe o „taxă de confidențialitate” de până la 250 EUR pe an dacă cineva îndrăznește să-și exercite dreptul fundamental la protecția datelor”, a spus noyb.

Acțiunile lui Meta sunt, de asemenea, probabil să declanșeze un „efect de domino”, potrivit noyb: „Deja, acum, TikTok testează un abonament fără reclame în afara SUA. Alți furnizori de aplicații ar putea urma în viitorul apropiat, făcând confidențialitatea online inaccesabilă”.

Vezi și: Ce trebuie să știi despre Facebook și Instagram cu abonament. Când vei plăti pentru rețelele sociale, de ce