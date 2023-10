A renăscut din cenușa dezastrului de la Munchen și a devenit „mai bun decât Pele”. Britanicii, reverență în fața legendarului Sir Bobby Charlton

Sir Bobby Charlton este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului britanic. Unii au fost chiar convinși că a fost mai grozav decât Pele, starul brazilian cu trei Cupe Mondiale. Decesul fostului internațional, la respectabila vârstă de 86 de ani, i-a întristat pe fanii acestui sport, iar jurnaliștii au scos, de la naftalină, povești ce părea de mult uitate.

Englezii au un stil aparte în momentele în care își conduc pe ultimul drum o legendă sau un personaj important. Îi urcă pe piedestal fără cuvinte siropoase sau spectaculoase, dar reușesc prin propoziții directe și simple să le confere o aură inegalabilă amintind povești triste sau chiar amuzante. Așa s-a întâmplat și când s-a stins Sir Bobby Charlton. Avea 86 de ani, a scris istorie la Manchester United și la naționala Angliei, iar numele său este legat de singurul titlu mondial câștigat de reprezentativa Albionului.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023